'Maestros de la Costura Celebrity' homenajea la indumentaria tradicional valenciana con una prueba de trajes de fallera

La alcaldesa de València, María José Catalá, junto a dos jurados del Maestros de la Costurta, Luis de Javier y María Escoté, y el concejal de Acción Cultural en la ciudad, José Luis Moreno, durante la grabación de un programa en la Lonja. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de TVE 'Maestros de la Costura Celebrity' rinde un homenaje a la indumentaria tradicional valenciana en una de las pruebas del programa de esta semana del 'reality' sobre costura, en la que los concursantes deberán reproducir dos trajes de fallera, "una obra de arte y una joya textil que encierra siglos de historia e identidad".

Así lo ha expresado RTVE en un comunicado, en el que ha informado que la Llotja de València ha acogido esta prueba, que se emitirá el próximo miércoles 15 a las 22.50 horas en La 1 y en RTVE Play.

El jurado y los aprendices viajan a València para "disfrutar de uno de sus tesoros más preciados": las Fallas, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016 por la Unesco. "Cada marzo, estas fiestas llenan la ciudad de color y pólvora, pero también de orgullo. Son arte, sátira, trabajo en equipo y, sobre todo, tradición compartida", ha destacado la corporación pública.

Tradición, artesanía y costura se darán cita en esta prueba por equipos en la que los participantes del programa deberán homenajear la indumentaria tradicional valenciana, al reproducir dos trajes de la comitiva que les visitará.

Este grupo estará formado, entre otros, por las máximas representantes de las Fallas de los últimos años, como las últimas tres falleras mayores de València --Berta Peiró (2025), María Estela Arlandis (2024) y Laura Mengó (2023)-- que lucirán "la joya más preciada" de la sedería tradicional valenciana: el espolín, tejido a mano y "testimonio de siglos de artesanía e historia".

Junto a los representantes falleros, la alcaldesa de València, Mª José Català, acompañada del concejal de Cultura, José Luis Moreno, han presenciado parte del rodaje de este nuevo episodio dedicado al traje de valenciana.