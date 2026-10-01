Magic World prevé superar los 50 millones de euros de facturación en 2026 - MAGIC WORLD

CASTELLÓ 1 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Magic World ha cerrado su tercera temporada alta tras el inicio del proyecto de transformación impulsado por Magic Hotel Group y Grupo Fuertes a finales de 2023. El resort ubicado en Oropesa del Mar (Castellón) prevé superar los 50 millones de euros de facturación en 2026, frente a los 20,8 millones registrados en 2023. En tres años, el complejo ha pasado de 20,8 millones a 42,6 en 2025 y prevé rebasar los 50 millones en 2026, multiplicando por 2,5 la cifra de negocio respecto al inicio del proyecto.

Este avance ha ido acompañado de un intenso proceso de modernización de alojamientos, instalaciones y experiencias, así como de una nueva estrategia comercial y de posicionamiento, según han informado ambos grupos empresariales en un comunicado.

Durante la temporada alta, Magic World ha registrado una ocupación cercana al 90 por ciento, en línea con un verano positivo para el conjunto del destino. En julio y agosto, la ocupación media de Castellón alcanzó el 85,2%, mejorando los registros de 2025. La tendencia continuó en septiembre, con una ocupación provincial del 86,6% en la primera quincena, frente al 80,8% del año anterior.

En paralelo, la rentabilidad también evoluciona al alza. El ADR de Magic World en agosto ha crecido más de un 67% desde 2023. En el conjunto de la provincia, el ADR se situó en 171,95 euros en agosto, superando por primera vez en la serie reciente la media nacional, 166,90 euros. Este comportamiento coincide con una creciente internacionalización del destino y su capacidad para atraer a visitantes de mayor poder adquisitivo.

Esta temporada el parque de atracciones Magic Land se renovó, transformándose en Magic Dinoland, una experiencia con dinosaurios

La mejora operativa también se refleja en la experiencia del cliente. En 2025, los hoteles de Magic World mejoraron de media 9,5 puntos su Global Review Index, que mide la reputación online a partir de opiniones de huéspedes. Desde 2023, la media ha pasado de en torno al 65,7% en 2023 a un 82,4% en 2026, cerca de 17 puntos de mejora.

La evolución de Magic World se enmarca en un contexto de crecimiento del turismo en Castellón, que en el primer semestre de 2026 superó los 594.000 viajeros, un 6% más que en 2025, mientras que las pernoctaciones rozaron los 1,7 millones, un 7% más. En este contexto, proyectos de reposicionamiento como Magic World contribuyen a diversificar la oferta, atraer nuevos perfiles de visitantes y extender la actividad más allá de los meses de verano.