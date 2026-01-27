El Magnànim profundiza en la cultura festiva en un nuevo número de la revista 'Rituals' sobre fiestas valencia

Revista 'Rituals' - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Institució Alfons el Magnànim, editorial de la Diputació de València, ha publicado el cuarto número de 'Rituals. Revista de Cultura Festiva', cuyo contenido versa sobre las diversas esferas de la cultura festiva a partir de diferentes temas de actualidad y de interés para el sector festivo.

'Rituals' pretende acercar al gran público la cultura festiva desde todas las vertientes posibles a partir de una "perspectiva multidisciplinaria" y, en el actual número, se ha querido hablar sobre turismo masivo y festividades, ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

Así, José Mansilla aborda el tema e introduce los conceptos de conflicto y límites que se plantean en la relación entre turismo y fiesta. Por su parte, Vicent Molins, en formato de reportaje, analiza el fenómeno a partir de varios ejemplos y testigos en algunas de las principales fiestas valencianas. Daniel Marín-Gutiérrez relaciona los conceptos de gentrificación y turismo masivo con la cultura festiva y cómo afectan el desarrollo de la fiesta popular.

En la voluntad de 'Rituals' de ampliar el foco, este nuevo número permite descubrir, gracias a María Cristina Di Sarli, rituales del norte de Argentina vinculados al carnaval y, en un texto de María Pilar Panero, los Zangarrones de la provincia de Zamora.

En el ámbito geográfico valenciano más próximo, Eliseu M. Roig acerca el fenómeno de la Molt Llorejada Murga Simfònica del Burro de Cullera como una manifestación festiva de nueva creación ampliamente consolidada en el municipio. Los contenidos se completan con un artículo de Antonio Losada, que reflexiona sobre la manera de vivir y participar en la fiesta, y la entrevista que Verónica March hace a Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, respecto a su papel en la cultura festiva valenciana. Finalmente, el ejemplar recoge una sección de reseñas de una selección de libros destacados en torno al ámbito festivo.

El espíritu de la revista 'Rituals' se refuerza gracias a la parte gráfica y visual, que, en esta ocasión, protagonizan las ilustraciones de Isidro Ferrer y una selección de fotografías de Eliseu Roig.