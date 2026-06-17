Malifeta 'Dinamita' el verano con una cumbia "alternativa y de ritmo macarra" con 'dinamita

La banda valenciana Malifeta - JULIO CEBOLLA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Malifeta regresa a los ritmos latinos con su nueva canción 'Dinamita', una cumbia alternativa con la que la banda valenciana se adelanta al verano y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En pleno arranque de la gira de presentación de su último disco, 'Brega' (Último Pasillo), publicado el pasado 26 de febrero, Malifeta lanza esta nueva canción con "un ritmo macarra y una letra incendiaria, llena de hipérboles y algún guiño tierno, que dispara con todo y contra todos", explican los responsables de la producción en un comunicado.

Con 'Dinamita', Malifeta regresa a los ritmos latinos, mostrando una nueva faceta artística y sonora que pone de manifiesto la variedad estilística de este proyecto valenciano liderado por las voces femeninas de Ana Rajadel y Mireia Matoses.

Después de actuar en Aielo de Malferit, L'Escala, Vilallonga, Vila-Real, Sella, Celrà o Cassà de la Selva, la banda continuará presentando el tema y su nuevo álbum en una extensa gira veraniega con más de veinticinco fechas confirmadas repartidas entre Comunitat Valenciana y Cataluña, con parada en Galicia (Festival Revenidas) o Teruel (Allepuz - Festival contra la Despoblación).