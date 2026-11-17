Ciudad Roja, de Miquel Navarro. - FUNDACIÓ MIQUEL NAVARRO.

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid, acogerá a partir del próximo 11 de diciembre 'La ciudad que late bajo las ruinas', una exposición que reúne dos obras del autor valenciano Miquel Navarro y propone un encuentro entre la escultura contemporánea y las huellas de las civilizaciones antiguas.

La muestra, patrocinada por la Fundació Miquel Navarro y comisariada por el periodista, crítico de arte y director artístico del Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Castilla-La Mancha, Rafael Sierra Villaécija, tendrá como pieza central 'La ciudad roja' (1995), una de las instalaciones más representativas del artista.

Se trata de una obra perteneciente a la colección de la Fundació Miquel Navarro que se instalará en el patio romano del museo, donde convivirá con la fotografía de gran formato realizada por Kike Aspano de Sombras lunares (2005), otra de las creaciones escultóricas de Miquel Navarro y actualmente situada en la zona arqueológica del Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Castilla-La Mancha, en Toledo.

Según Rafael Sierra Villaécija, 'La ciudad roja' se despliega "como un territorio que aún palpita bajo las ruinas: un corazón mineral que no ha dejado de latir a pesar de los siglos imaginarios que lo cubren". Su presencia en el patio romano del MAN propicia, en palabras del comisario, "un territorio de superposiciones vivas", en el que el hierro de Navarro parece emanar de un estrato profundo de la historia, mientras el mármol romano recupera un temblor olvidado en contacto con estas ciudades contemporáneas.

La exposición, adquiere una significación especial tras el fallecimiento del escultor valenciano, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986, el pasado 1 de noviembre. Se trata de la última muestra en cuya organización Miquel Navarro se implicó personalmente. De hecho, durante la última semana de octubre, el artista estuvo seleccionando la fotografía de gran formato que acompañaría a La ciudad roja en el Museo Arqueológico Nacional.

"A Miquel le hacía una ilusión especial", aseveran señalan desde la Fundació Miquel Navarro. Esa implicación convierte ahora la exposición en un homenaje póstumo y en un reconocimiento a la singularidad de un universo creativo que ha situado la ciudad, sus arquitecturas y su memoria en el centro de la escultura contemporánea.

El presidente de la Fundació y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha destacado la importancia de esta iniciativa como una oportunidad para seguir proyectando la obra del escultor y mantener vivo su legado: "Desde la Fundació Miquel Navarro vamos a poner todo nuestro empeño en conseguir que esta muestra llegue al mayor público posible. Es una ocasión extraordinaria para difundir la obra de Miquel y honrar su memoria a través de su arte, especialmente ahora que ya no está con nosotros".

'La ciudad que late bajo las ruinas' permanecerá abierta al público hasta el 28 de marzo de 2027 y ofrecerá una oportunidad para descubrir la vigencia de una obra que ha sabido trascender las fronteras entre lo antiguo y lo moderno, entre la memoria y la invención. El encuentro entre Roma y Miquel Navarro revela, en definitiva, que la ciudad no es únicamente una construcción destinada a desaparecer, sino un organismo cuya vida continúa transformándose a través del tiempo.

'La ciudad roja' (1995) es una de las instalaciones más emblemáticas de Miquel Navarro y forma parte del conjunto de obras que el artista donó a la fundación que lleva su nombre. Está compuesta por cientos de elementos escultóricos de hierro fundido, de diferentes dimensiones, distribuidos horizontalmente para configurar un paisaje urbano abierto. En él conviven pequeños poblados antiguos y barrios nuevos, arquitecturas, volúmenes y estructuras de distintas escalas que construyen una ciudad imaginaria en permanente transformación.

Acerca de esta obra, que ha podido contemplarse en diferentes espacios expositivos de España y en diversas ciudades del norte de África, como Túnez, Rabat y El Cairo, Miquel Navarro decía que "recrea la tierra como origen del hombre, con lo que se busca un sentido arcaico, al tiempo que marca la agudeza de la ciudad actual, sintetizando en un mismo espacio el presente y el pasado a través de los materiales que se manejan".

UN TERRITORIO DE RESONANCIAS EN EL PATIO ROMANO

La presentación de 'La ciudad roja' en el Museo Arqueológico Nacional supone, por tanto, un nuevo capítulo en el recorrido de esta obra y una oportunidad para descubrir la vigencia del particular universo creativo de Miquel Navarro, donde la arqueología y la memoria de las antiguas civilizaciones constituyen una fuente de inspiración recurrente para reinterpretar elementos como torres, murallas, pirámides y obeliscos y construir un lenguaje escultórico propio.

Miquel Navarro encuentra en los mármoles romanos un inesperado territorio de resonancias. 'La ciudad roja', construida en hierro, despliega una geografía mineral en la que pasado y presente comparten una misma pulsación. Sus torres y módulos, articulados mediante ritmos, volúmenes y vacíos, evocan organismos urbanos cuya vida parece persistir incluso después de su desaparición. Los bustos, torsos y fragmentos romanos dialogan con estas arquitecturas imaginarias como testimonios de una misma voluntad de permanencia.

Unos y otras conservan la huella de aquello que el tiempo ha transformado, pero no ha conseguido extinguir. Las ruinas dejan así de ser vestigios inmóviles para revelar una memoria que continúa latiendo bajo sus superficies.

Por su parte, la fotografía de Sombras lunares introduce otra perspectiva sobre este universo escultórico. La imagen amplía la percepción de las arquitecturas de Navarro y establece una relación entre la ciudad imaginada y los restos arqueológicos que la rodean, unidos por la persistencia de las formas y la memoria.

El museo se convierte, de este modo, en un espacio de superposiciones temporales, donde la obra contemporánea y los testimonios de la Antigüedad comparten una intuición esencial: toda ciudad conserva una vida latente y toda ruina alberga una memoria capaz de atravesar los siglos.

La arqueología fue siempre una fuente de inspiración para Navarro, que construyó a partir de ella un lenguaje escultórico propio. Sus ciudades parecen proceder de civilizaciones remotas, de culturas desaparecidas o, quizá, de un futuro todavía por descubrir. Torres, murallas, pirámides y obeliscos se transforman en elementos de una geografía personal en la que conviven lo arcaico y lo contemporáneo.

En sus paisajes urbanos, la memoria de las antiguas civilizaciones no constituye una evocación nostálgica, sino un punto de partida para imaginar nuevas formas de habitar y comprender el mundo.