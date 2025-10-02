La manifestación de la Comissió 9 d'Octubre reivindicará "la tierra y la dignidad": "No podrán con nosotros"

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por la Comissió 9 de Octubre con motivo del Dia de la Comunitat Valenciana hará una reivindicación de "la tierra y la dignidad" en un contexto marcado por el aniversario de la trágica dana y la "situación tan complicada que cada día genera el gobierno de extrema derecha". "No podrán con nosotros".

Así lo han puesto de relieve este jueves durante la presentación del cartel y lema de la marcha, que este año es 'País Valencià: terra i dignitat'. En la imagen gráfica se muestra el perfil del territorio valenciano y un puño levantado que simboliza "unidad y resistencia".

El leitmotiv de la manifestación, que saldrá de la plaza de San Agustín de València a las 18.00, "pone en primer plano el nombre 'País Valencià', que la extrema derecha que nos gobierna quiere silenciar, castigar y eliminar de esas fantasmagórica leyes de señas de identidad", ha aseverado la presidenta de Acció Cultural (ACPV), Anna Oliver.

Esta portavoz ha enfatizado la "larga trayectoria de defensa de las señas de identidad valencianas" de las entidades convocantes, entre las que ha citado "la unidad de la lengua, avalada por la Ciencia, la Universidad y el Tribunal Supremo, que más español no puede ser".

Por su parte, la vicepresidenta de Escola Valenciana, Marisol Pinilla i Macías, ha recalcado la situación especialmente difícil que se está viviendo en Alicante por la propuesta de PP y Vox para que pase a ser de predominio lingüístico castellano y ha animado a participar en este acto reivindicativo. "No podrán con nosotros, continuaremos luchando", ha exclamado.

La escritora Gemma Pasqual, en representación de la Societat Coral El Micalet, ha subrayado: "Reclamamos dignidad, la dignidad que no tiene nuestro president (Carlos Mazón)". "Él tiene que saber que todas las entidades que formamos la Comissió representamos a una buena parte de este país, la cultura, la escuela... el señor Mazón se está escondiendo detrás de las señas de identidad y nosotros reivindicados que la Diada del 9 d'Octubre significa lengua, país y territorio".

Y desde la plataforma Decidim, su presidenta, Zahia Guidoum, ha coincidido en que "el pueblo valenciano es un pueblo digno, que ha demostrado una y otra vez en el último año que salvaguarda a sus compatriotas cuando lo necesitan y la única cosa indigna ahora mismo en el País Valencià es su presidente".

La Comissió 9 de Octubre subraya, cuando está cerca de cumplirse un año de la barrancada que dejó 229 víctimas mortales, la "falta de políticas de adaptación a los efectos del cambio climático, el ataque directo a los derechos lingüísticos del actual Consell de la Generalitat, así como a la valencianidad histórica de la ciudad de Alicante y el cambio de nombre de la ciudad de València impulsado por PP y Vox para invisibilizar el valenciano y deslegitimar los consensos estatutarios".

"CAMBIO DE POLÍTICAS DE MANERA INMEDIATA"

Las entidades convocantes reclaman que "hace falta un cambio de políticas de manera inmediata para asegurar la calidad de los servicios públicos, plantear soluciones efectivas a la problemática de la vivienda, potenciar alternativas ocupacionales sostenibles y poner en valor el patrimonio agrícola".

"Nuestra sociedad merece un Gobierno implicado en la erradicación de la violencia machista, que avance en derechos de las personas LGTBIQ+ y trabajo en la integración de las personas inmigrantes" y para poner en marcha estas acciones piden "una financiación justa en el Gobierno español".

Las organizaciones agrupadas recuerda, por último, en la Comissió 9 de Octubre han presentado alegaciones para mantener el nombre en valenciano de la ciudad de València, "como determina la normativa lingüística vigente. Insisten en el hecho que defenderán cada ataque a la legua de manera unitaria y seguirán luchando cada día por habla, pensar y vivir en valenciano".

La Comissió 9 d'Octubre la forman Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc de l'Estudiantat Agermanat (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, ERPV, EUPV, Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, Podem i la Societat Coral el Micalet.