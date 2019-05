La manifestación del 1 de Mayo recorre las calles de València para recordar que "la lucha continúa"

Actualizado 01/05/2019 17:00:43 CET

La manifestación por el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, recorre este miércoles las calles del centro de València para recordar que "la lucha continúa" y pedir "que la recuperación económica llegue a las personas" en esta legislatura.

Durante la marcha, que ha arrancado a las 11.30 horas desde la plaza de San Agustín, bajo el lema 'La lluita continua, més drets, més igualtat, més cohesió', los manifestantes han reivindicado entre consignas 'que viva la lucha de la clase obrera', 'violencia es no llegar a fin de mes' o 'Jove precari, combat l'empresari' (joven precario combate al empresario).

Encabezados por una muixeranga que ha tocado clásicas canciones del movimiento como 'Bella Ciao', 'A las barricadas' o 'La Internacional', también se ha podido leer carteles que señalaban que 'primero son las personas', que 'defender las pensiones es cosa y de todos' y pedían 'dignidad y derechos'.

Entre los asistentes, ha coincidido el president de la Generalitat y candidato socialista, Ximo Puig; y la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra; así como el alcalde de València, Joan Ribó, o la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, entre otros.

También han participado colectivos sociales y de trabajadores que han mantenido diversas luchas recientemente, como es el caso de las limpiadoras de Raspeig y Netalia, que en su pancarta denunciaban despidos como represalia a su huelga, los estibadores o los iaioflautas, entre otros.

Desde los sindicatos convocantes, CCOO PV Y UGT PV confían en que la nueva mayoría "de izquierdas" en el arco parlamentario permita emprender las reformas pendientes en materia laboral y certificar una agenda social.

El secretario general de CCOO PV, Arturo León, ha señalado que "no se puede asistir con indiferencia" a las actuales tasas de desempleo y precariedad en un mercado de trabajo que se ha visto "devaluado" con la crisis. Por eso, ha dicho, este 1 de mayo las calles se llenan para "reivindicar una agenda de cambio para la mayoría social".

El representante sindical ha advertido que "situaciones como los falsos autónomos, la temporalidad injustificada, los contratos a tiempo parcial no deseados, con los que además se hacen horas extras no pagadas o pagadas en negro o la propia subcontratación;. no son admisibles en una sociedad avanzada".

Preguntado por si con estos problemas es momento de convocar una huelga general como medida de presión, León cree que "no es momento". A su entender, se ha posibilitado un "gobierno de cambio" y ahora hay que certificar una "agenda social" y si no fuera así, entonces será el "momento de las medidas".

León considera que "el pueblo habló el 28A" para expresar que "no quiere un país en el que prime la crispación, en el que se hable de pasado, un país insolidario, una sociedad machista y xenófoba". Por este motivo, es "fundamental" la conformación de un gobierno de izquierdas que pueda abordar un nuevo contrato social que "reconcilie a los españoles".

Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha hecho hincapié en que tras el 28A, "se abre de verdad la oportunidad de sacar adelante todo lo que quedó pendiente en la corta legislatura de diez meses". Ahora, "hay una mayoría de izquierdas en el arco parlamentario para que eso sea posible", ha remarcado.

En este sentido se ha referido a cuestiones como "corregir los aspectos más lesivos" de la Reforma Laboral del PP, ya que "sin eso es imposible que la desigualdad pueda corregirse seriamente". También ha señalado que "ya está bien de jugar con la pensión de los mayores" y ha instado a "darles tranquilidad y seguridad. No queremos que sea un espacio para hacer negocio", ha remarcado.

"SÁNCHEZ Y PUIG CONSEGUIRÁN UNA NUEVA FINANCIACIÓN"

El dirigente de UGT-PV ha puesto en valor el gobierno del Botànic, que, "con pocos recursos, debido a la infrafinanciación que padecemos, ha conseguido recuperar un buen número de derechos", ha destacado.

Sáez ha señalado que "se necesita una economía que sea capaz de crecer con empleo de calidad" y para ello, ve "imprescindible" que el gobierno valenciano "actúe como motor que interviene en la economía" con el objetivo de desarrollar una economía con una base industrial, con innovación e investigación y sin bajos salarios.

En este sentido ha reclamado una política fiscal que dote de recursos a la Comunitat y la saque de la "postración" y se ha mostrado convencido que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y el de Ximo Puig "se entenderán y harán posible la nueva financiación, que resolverá los problemas de los valencianos". "Para lo uno y para lo otro, contará con las organizaciones sindicales más representativas en esta Comunitat", ha asegurado.

PRIMERA REUNIÓN DE LEGISLATURA, CON AGENTES SOCIALES

Por su parte, el president de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha anunciado que la primera reunión de la próxima legislatura "será con los agentes sociales para proyectar un nuevo tiempo de estabilidad, diálogo social y honradez".

Puig ha recordado que en la pasada legislatura "se crearon casi 250.000 puestos de trabajo", pero es "consciente de que hay que subir los salarios y también la calidad del empleo". Como solución, propone "hacer una reforma profunda del sistema productivo desde el diálogo social". El 1 de mayo "siempre es una luz de esperanza para la igualdad", ha concluido.

La vicepresidenta en funciones de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha apuntado que "las elecciones han dejado un panorama abierto para avanzar en políticas económicas que lleguen por fin a la dignidad salarial de los trabajadores, para revertir la perversa gestión de la crisis que dejó a miles de personas por el camino". "No puede ser que la precariedad cada vez sea mayor aún teniendo trabajo y que la gente no pueda llegar a fin de mes y tener una vida digna", ha puntualizado.

REFORMA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

En el ámbito municipal, el alcalde de València y candidato de Compromís, Joan Ribó, ha remarcado que es un día para reivindicar "la reforma urgente" del Estatuto de los Trabajadores. "Es imprescindible volver a unos planteamientos en los que no se abuse de los contratos temporales, que duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio", ha remarcado.

La primera teniente de alcalde y candidata del PSPV a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha puesto en valor la reducción del desempleo en València "en más de 15.000 valencianos y valencianas". Gómez ha destacado el papel de València Activa, como "una agencia que ha encontrado miles de oportunidades a muchos valencianos y valencianas que buscaban trabajo".