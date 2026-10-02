La manifestación en el segundo aniversario de la dana, el 31 de octubre con el lema 'Mazón a presó'

Las víctimas de la dana se manifestarán el sábado 31 en el segundo aniversario con el lema 'Mazón a presó' - VÍCTIMES DE LA DANA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de víctimas de la dana han convocado una manifestación en València el próximo sábado 31 de octubre por el segundo aniversario de la catástrofe que provocó 233 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

La convocatoria lleva de nuevo el lema 'Mazón a presó', contra la gestión de la dana por parte del 'expresident 'de la Generalitat y actual diputado del PP en Les Corts, Carlos Mazón.

Según el cartel distribuido por las entidades, la manifestación tendrá lugar el sábado 31 a partir de las 18 horas en la plaza de la Virgen de València. Se convoca a todos los movimientos sociales de la Comunitat Valenciana.

Las asociaciones convocantes ofrecerán más detalles sobre la manifestación en una rueda de prensa el próximo viernes 16 en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) de València.