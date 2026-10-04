Una manifestación en València exige una Palestina libre y el "boicot integral" a Israel

Una manifestación en València exige una Palestina libre. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este domingo el centro de València para reclamar una Palestina "libre" y exigir al mismo el "boicot" a Israel, con un embargo integral de armas y la ruptura de relaciones.

La protesta, impulsada por BDS País Valenciano y otras organizaciones de solidaridad con Palestina bajo el lema 'El genocidio mai s'ha aturat' (El genocidio nunca se ha parado), se ha desarrollado coincidiendo con los tres años del inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza.

La movilización, que ha partido de la Plaza de Toros de la capital del Turia, forma parte de una nueva convocatoria estatal coordinada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y de la jornada internacional de acciones impulsada por la Global Alliance for Palestine.

Los asistentes han marchado tras una pancarta con los mensajes 'Israel genocida. Espanya patrocina; Boicot Israel. Palestina Lliure' y han coreado lemas como 'Todos somos antisionistas', 'Free Palestine', 'Desde el río hasta el mar Palestina vencerá' y 'Derecho a resistir'.

Las organizaciones convocantes denuncian que, "tres años después, la situación humanitaria continúa siendo extrema en Gaza y que en Cisjordania aumentan la violencia de los colonos, los desplazamientos y la expansión de los asentamientos". Igualmente, advierten de "la situación de las más de 10.000 personas palestinas encarceladas y reclaman su liberación".

La movilización llega también un año después de la aprobación del Real decreto ley 10/2025, que estableció prohibiciones sobre determinadas transferencias de material de defensa y doble uso con Israel. Sin embargo, las entidades consideran "insuficiente" esta medida y exigen un embargo integral que incluya la venta, compra, tráfico, transferencias, subcontrataciones, financiación y cualquier forma de colaboración militar, policial, tecnológica o de seguridad.

Además, reclaman "la ruptura de las relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, académicas, deportivas y culturales con Israel; la suspensión permanente del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel; la derogación de la Ley Mordaza y el fin de la criminalización del movimiento de solidaridad con Palestina".