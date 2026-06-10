Manolo Boix y Lara Ordóñez, galardonados con los premios Alfons Roig 2026

Jurado de los premios - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El veterano creador Manolo Boix ha y la doctora en producción artística y artista plástica Lara Ordóñez han sido reconocidos con los Premios Alfons Roig de Artes Visuales 2026, que ha dado a conocer este miércoles la Diputació de València.

Estos galardones, impulsados por el área de Cultura que dirige el diputado Paco Teruel, se conceden con carácter bienal y tienen como objetivo destacar la creatividad y la dedicación en distintas disciplinas de las artes visuales.

Desde la corporación provincial subrayan que se trata de "unos de los premios mejor dotados del panorama nacional, con 25.000 euros para la trayectoria artística y 20.000 euros para el proyecto ganador".

Paco Teruel ha destacado la importancia de estos galardones como estímulo para la creación contemporánea: "Cada edición nos permite descubrir propuestas de enorme valor y comprobar el extraordinario talento que existe en el panorama artístico actual. La diversidad, la innovación y la calidad de las obras presentadas reflejan el dinamismo de las artes plásticas y refuerzan el prestigio de estos premios".

Asimismo, ha resaltado que los artistas distinguidos representan los valores de dedicación, innovación y rigor. "Los premiados han demostrado una notable capacidad para desarrollar un lenguaje artístico propio y conectar con el público a través de obras de gran sensibilidad y calidad. Su trabajo contribuye a fortalecer el papel de la cultura como motor de reflexión, diálogo y enriquecimiento colectivo", ha señalado.

Por último, ha incidido en que estos premios son "una muestra de la apuesta constante de la corporación provincial por la cultura y la excelencia artística".

El jurado ha distinguido a Manolo Boix, Premio Nacional de Artes Plásticas, "por haber contribuido y aportado a la plástica en todas sus vertientes expresivas -pintura, escultura, dibujo, grabado, cómic, etc.- su sello personal durante más de 50 años".

Por otro lado, el jurado ha valorado especialmente del trabajo de Lara Ordóñez su originalidad, así como la capacidad de la artista para establecer una relación cercana y directa con el espectador a través de apertura espacial y su constante experimentación con los formatos.

Asimismo, ha subrayado la manera en que la obra reivindica las tradiciones y los materiales vinculados a nuestro territorio, reinterpretándolos desde lenguajes artísticos contemporáneos de gran solidez conceptual.

La propuesta sobresale también por su contribución a la preservación y transmisión de saberes y formas de conocimiento, integrándolos en una práctica artística innovadora, de marcado carácter experimental e innovador.

Los trabajos presentados han sido evaluados por un jurado formado por destacados profesionales del ámbito de las artes visuales, todos ellos con trayectorias ampliamente reconocidas. Entre ellos, el pintor Rafael Armengol, referente de la renovación de la figuración en España y galardonado con el Premio Alfons Roig en 2004; el escultor Miquel Navarro, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986; el artista José María Yturralde, también reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2020; la pintora Isabel Oliver, figura clave del Pop Art crítico y galardonada con el Premi Alfons Roig en 2024; y la historiadora de arte e investigadora y directora del IVAM, Blanca de la Torre.

Este jurado reúne, así, una amplia diversidad de miradas y aportaciones que reflejan distintas líneas fundamentales del arte contemporáneo.

Los Premios Alfons Roig, creados en 1984, se celebran cada dos años y han contribuido a reconocer y proyectar la obra de destacados referentes del arte valenciano como Josep Renau, Eusebi Sempere, Andreu Alfaro, Miquel Navarro, Soledad Sevilla, Artur Heras, Carmen Calvo o Ángela García Codoñer, entre otros.