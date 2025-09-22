Manolo Valdés lleva su "perfección imperfecta" a la Galería Benlliure con ocho esculturas inéditas

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galería Benlliure presenta, dentro del programa dentro del programa Abierto Valencia, la exposición 'Manolo Valdés: Perfección Imperfecta', una muestra que reúne ocho esculturas inéditas, recién salidas del estudio del artista y nunca antes vistas por el público, según ha informado la sala de València en un comunicado.

En estrecha colaboración con Valdés, la galería permite descubrir "de primera mano" la producción más reciente del artista, marcada por el trabajo con materiales como el alabastro, el acero, el cristal de Murano, el bronce o la resina.

Nacido en València en 1942, Manolo Valdés es uno de los nombres "imprescindibles" del arte contemporáneo internacional. Cofundador de Equipo Crónica en los años sesenta, "contribuyó a transformar la escena artística española con un lenguaje pop y crítico que combinaba compromiso político, ironía y referencias a la historia del arte", destaca la galería.

Más tarde, desarrollaría su carrera en solitario, con reconocimiento mundial. Su obra está presente en colecciones de referencia mundial como el MoMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París o el Museo Reina Sofía de Madrid. Sus obras "no ocultan las huellas del proceso, sino que las convierten en protagonistas: cada textura irregular, cada asimetría y cada rastro de la mano del artista son signos de autenticidad y de grandeza".

Frente a la "perfección pulida y estandarizada" de la producción en serie, Valdés reivindica la "singularidad de lo irrepetible". Galería Benlliure mantiene una relación de más de tres décadas con Valdés, durante las cuales ha presentado distintas etapas de su trabajo, desde las grandes arpilleras hasta la escultura monumental.

Desde finales del siglo XX, "Valdés ha sido uno de los artistas que mejor ha representado la vocación de la galería: unir historia, calidad y contemporaneidad", sostiene el espacio, que considera que la llegada de estas ocho esculturas inéditas "supone un nuevo hito en esa relación y convierte a València en epicentro cultural de la temporada".

'Perfección Imperfecta', en la galería del 26 de septiembre al 7 de noviembre, refleja "la filosofía de Valdés: la belleza no está en la uniformidad, sino en lo singular". De esta forma, cada una de sus piezas incorpora las marcas del proceso, las texturas imprevistas, las huellas de la mano del artista.

"En un contexto en el que la tecnología y la producción en serie tienden a borrar las diferencias, Valdés defiende la fuerza de lo único y lo irrepetible", apunta la galería.