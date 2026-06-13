Mapas del alojamiento turístico, una iniciativa para recuperar viviendas y comercios promovida por la FAAVV

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associaciones Veïnals de València (FAAVV) ha organizado esta semana un taller con diferentes asociaciones vecinales para promover la realización de cartografías o mapeos en los barrios que pongan en evidencia la turistificación que padecen, especialmente en materia de vivienda, pero también en el espacio público.

En el taller se han expuesto prácticas y experiencias de mapeos sobre cómo trasladar en un soporte gráfico y visual los inventarios de alojamientos que los propios vecinos hacen a pie de calle con propósito de sacar problemáticas a la luz y debatiendo sobre puntos de contacto con otras temáticas o conflictos. No se trata solo hacer inventarios de alojamientos ilegales, el propósito último es "interpelar" a la administración y "velar por el cumplimiento de las nuevas normas reguladoras", ha indicado la FAAVV en un comunicado.

Es una iniciativa que ya llevan tiempo realizando algunos colectivos de forma espontánea; con la convocatoria de este taller se ha querido dar un paso facilitando el acceso a las fuentes, utilizando herramientas métodos con estándares compatibles.

En la ciudad, la oferta mayoritaria de alojamiento turístico sigue estando al margen de las normas, y ahora con las nuevas regulaciones las asociaciones vecinales siguen relatando proyectos de obras que ocupan bajos, patios interiores y elementos comunes para alojamientos turísticos, "obras que no cuentan en absoluto con la autorización de los residentes".

En el taller se han podido constatar las enormes facilidades del Ayuntamiento para que los turistas accedan a rutas por diferentes barrios y las enormes barreras para acceder a los censos de apartamentos reglados.