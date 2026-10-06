La Màquina Teatre celebra diez años con estrenos de creadoras valencianas y una sala para personas con discapacidad

La Màquina Teatre - LA MÀQUINA TEATRE

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Màquina Teatre cumple diez años. Una década después de abrir las puertas de su primera sede en la calle Reino de València, el proyecto impulsado por Rafa Cruz y Gretel Stuyck celebra este aniversario con nuevos proyectos y una intensa programación que abarca tanto producciones propias como espectáculos de teatro y danza de compañías nacionales e internacionales. Habrá cinco estrenos absolutos de creadoras valencianas.

Como novedad, en octubre se inaugurará un tercer espacio, Sala de Màquinas, que funcionará como sede de la compañía de danza-teatro inclusiva Entrelazados y se dedicará a la formación escénica de personas con discapacidad, avanza la compañía valenciana.

La temporada del décimo aniversario lleva el nombre de Km 0, en referencia a los orígenes del proyecto y a una manera de entender la producción de proximidad que no renuncia a abrirse al exterior. A lo largo de los próximos meses, la sala de teatro (calle José Jofré 7) acogerá espectáculos de teatro, danza, creación contemporánea y artes escénicas inclusivas dirigidos a todo tipo de público, desde la primera infancia y familiar hasta público adulto.

La programación incluye cinco estrenos absolutos de creadoras valencianas (Alida Molina, María Ruiz, Mertxe Aguilar, Silvia Valentín y Alba Soto), dentro de su apuesta por la dramaturgia contemporánea de autoría viva. También destaca la presencia de grandes nombres propios del teatro español contemporáneo como Josep Pere Peyró y Joan Font (Comediants), que convertirá el escenario en un espacio para recorrer la historia y el oficio teatral en el espectáculo 'El venedor de fum'.

La Màquina Teatre mantiene esta temporada los nexos con Latinoamérica gracias a una coproducción de Venezuela, Brasil y Baleares con la compañía Ministerio Sem Fronteiras, que presentará la pieza de teatro documental 'Casa', y a la presencia de los creadores Joaquín Daniel, Dan Núñez, Avo Pérez y Aitor Aguirre. Además, la sala recibirá la visita de compañías de Extremadura, Cantabria, Baleares, Madrid y Cataluña.

LA ESCUELA: EL ORIGEN DE TODO

Rafa y Gretel se conocieron en Barcelona trabajando en una producción teatral. Años más tarde, y ya con una familia creada, decidieron trasladarse a València para desarrollar su propio proyecto. Avalados por una dilatada experiencia en el campo de las artes escénicas, sentían la necesidad de compartir lo aprendido y crear un lugar en el que el teatro y la danza estuvieran al alcance de todo el mundo, independientemente de su edad, de sus conocimientos previos o sus distintas capacidades.

Así pues, La Màquina nació en 2016 como un proyecto educativo de artes escénicas con vocación independiente. La escuela, que hoy cuenta con más de 350 alumnos y cursos regulares de teatro, danza y teatro musical para todas las franjas de edad y niveles de aprendizaje, fue el germen de un propuesta cultural que desde entonces no ha parado de crecer y ramificarse con la creación de una compañía de teatro y la consolidación de una sala de exhibición en el centro de València.

"El 12 de septiembre de 2016 abrimos nuestra sede de Reino de València 85, con 25 alumnos y muchas dudas. También varias certezas: la inclusión y el concepto de comunidad, de familia. Queríamos enseñar danza y teatro a todo el que quisiera aprender. Nos metimos en el aula y no hemos salido de ella. Hoy la escuela sigue creciendo y devolviendo el sentido al proyecto La Màquina", explican los fundadores.

En 2017 nació la compañía teatral La Màquina con la intención de centrarse en la producción de dramaturgia contemporánea de autoría viva. Su fórmula consiste en la colaboración estable con dramaturgos, sobre todo con Joaquín Daniel y Marc Rosich, dejando la dirección de buena parte de los montajes a Rafa Cruz, quien también interpreta a veces las piezas sobre el escenario junto a Gretel Stuyck y otros actores. Su primer espectáculo fue 'Vittoria', de Marc Rosich: un duelo shakespeariano que marcó las señas de identidad de la compañía: riesgo formal, dramaturgia del presente, sentido del humor, música y una fuerte carga poética.

El décimo aniversario de La Màquina coincide con un momento de intensa actividad como compañía, que cuenta ya con 23 producciones en su repertorio. Continúan recorriendo España con 'Carne quemada', de Joaquín Daniel, con una temporada de 15 funciones en la Sala Fènix de Barcelona. En paralelo, la compañía recalará en febrero en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid para recuperar su versión contemporánea del texto lorquiano 'Doña Rosita la soltera' que firma el dramaturgo catalán Marc Rosich.

Entre las nuevas producciones previstas para esta temporada destaca 'Desiderium', vinculada al proyecto inclusivo de Entrelazados, que se estrenará en mayo de 2027 en el marco del ciclo La Màquina Oberta, y 'Muñecas', una revisión de 'Casa de muñecas' de Ibsen firmada por Marc Rosich que se estrenará a finales de año.