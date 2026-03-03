El Maratón y Medio Maratón de València impulsan un gasto turístico de 59 millones de euros en 2025

Maratón Valencia - MARATÓN VALENCIA

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Medio y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich generaron en 2025 un gasto turístico en la ciudad y su área metropolitana de 59 millones de euros, según los respectivos informes de impacto económicos elaborados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Los estudios, que han sido presentados este martes, reflejan que el aumento de participantes, especialmente extranjeros, en ambas pruebas es lo que ha permitido que el gasto conjunto suba de los 53 millones en 2024 hasta los 59 de la última edición.

En concreto, en 2025, la celebración del 45º Maratón Valencia congregó a casi 35.000 participantes, el 65,5% de los cuales procedía de fuera de España, frente al 63% de extranjeros del año anterior. La presencia de los corredores y de sus acompañantes en la ciudad generaron un gasto turístico de 45,2 millones de euros.

Por su parte, el 34º Medio Maratón Valencia atrajo a 27.681 participantes, con un peso de los extranjeros del 42,6%, muy por encima del 29% de 2024. En este caso, la carrera impulsó un gasto de los participantes y sus acompañantes que alcanzó los 13,8 millones de euros. En total, la suma de gasto turístico asociado a las dos pruebas deportivas se eleva a los 59 millones de euros.

Este gasto turístico, unido a los costes de organización de ambas pruebas, supone una inyección de demanda de bienes y servicios adicional de 69 millones de euros que repercute en el PIB y el empleo de la región.

En conjunto, la celebración de las dos pruebas ha generado 36 millones de euros de renta (PIB) en la economía valenciana y ha permitido la creación de 1050 empleos equivalentes a tiempo completo en 2025. Mientras que el maratón ha sido el detonante de 27,5 millones de euros en PIB y 800 puestos de trabajo, la carrera 21 kilómetros ha generado 8,6 millones de euros en PIB y 250 empleos. Estos datos han sido detallados por el director adjunto del Ivie y coautor, Joaquín Maudos, junto a la economista Eva Benages.

El cálculo del gasto turístico total se obtiene de multiplicar el gasto diario de los participantes (tras recopilar los datos a través de encuestas directas realizadas el fin de semana de la carrera) por el número medio de personas acompañantes y de días de estancia. El gasto siempre es mayor en el caso de los corredores extranjeros, ya que tienen un gasto diario superior y más días de estancia.

En el Maratón Valencia 2025, el gasto medio de un corredor extranjero fue de 197,1 euros diarios, frente a los 151 de los participantes nacionales. Esta diferencia también se refleja en el medio maratón, con un gasto medio diario de 156,8 euros por parte de los extranjeros frente a los 116,3 euros de los residentes en España.

En cuanto al gasto que se realiza directamente en la organización de la prueba, la cifra se eleva hasta los 7,6 millones de euros que se invirtieron en el maratón, frente a los 2,5 millones destinados a preparar y gestionar la celebración del medio maratón. Conjuntamente, la organización de ambos eventos ha supuesto un gasto de más de 10 millones de euros.

RENTABILIDAD DE LAS PRUEBAS

Si se compara ese coste con el impacto en gasto turístico, renta y empleo, las cifras muestran la rentabilidad de las pruebas, ya que por cada euro gastado en la organización del Maratón Valencia, a cargo de la SD Correcaminos, se han generado 5,9 euros de gasto turístico, 3,6 euros de renta (PIB) y por cada millón de euros invertido se han creado 105 empleos.

En el caso del Medio Maratón, ese efecto multiplicador es de 5,6 euros de gasto turístico, 3,5 euros de aportación al PIB y 102 empleos. Por tanto, de media, ambas pruebas tienen un importante efecto tractor sobre la economía valenciana, generando 3,6 euros de PIB por cada euro invertido en la organización.

Por sectores, las ramas productivas más beneficiadas por la celebración de ambas pruebas deportivas son la hostelería, que obtiene el 40,6% de la renta generada y el 48,8% del empleo; los servicios empresariales y actividades inmobiliarias (19,6% de la renta y 7,8% del empleo); y el comercio (8,2% de la renta y 13,4% del empleo).

El informe del Ivie incluye también un análisis del impacto fiscal de las pruebas. En conjunto, ambos eventos han aportado a las arcas públicas 20 millones de euros en 2025 (15 millones proceden del Maratón y los otros 5, del Medio Maratón). Eso significa que por cada euro gastado en la organización de las dos competiciones se han generado 2 euros de impuestos recaudados.

La recaudación procede tanto del IRPF, impuesto de sociedades y de las cotizaciones a la Seguridad Social que abonan las empresas, como de los impuestos indirectos como el IVA, y también del gasto de los corredores y sus acompañantes que generan ingresos fiscales directos, indirectos e inducidos.

El Maratón Valencia 2025 ha registrado un avance destacado respecto a la edición del año anterior en todas las magnitudes analizadas. En primer lugar, el número de participantes aumentó un 8%. Además, el impacto que suponen los corredores extranjeros se amplió en 2,5 puntos porcentuales hasta situarse en el 65,5% del total.

También crecieron el gasto de la organización (un 5,1% en términos reales, es decir sin tener en cuenta el efecto de la inflación) y el gasto turístico que dejaron los participantes y sus acompañantes (un 9,4%, en términos reales).

El crecimiento de estas cifras se ha visto reflejado en el impacto en renta, que ha aumentado en términos reales un 12,1% respecto a 2024, hasta los 27,5 millones de euros. De la misma forma, el impacto en empleo ha mejorado un 9,3% y el impacto fiscal, un 12% (siempre en términos reales).

La concejala de Deportes, Rocío Gil, representante del Ayuntamiento de València, ha reconocido que desde el consistorio van a seguir apostando "firmemente por los eventos deportivos que construyan un legado deportivo, social y económico para los vecinos de la ciudad, tres ejes de trabajo que se alinean perfectamente con el saber hacer del Medio y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich".

Por su parte, Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, destaca que "los datos rigurosos que cada año nos trae el trabajo del Ivie nos dejan muchos titulares, pero me gustaría poner el foco sobre uno especialmente: desde 2011 a 2025, el gasto en la organización se ha multiplicado por 6 en términos reales, mientras que el gasto en turismo deportivo lo ha hecho por 26, demostrando lo rentable que son estos eventos para la ciudad".

Por último, Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, afirma que "estas cifras son la muestra un año más de que se pueden hacer eventos que repercutan positivamente en la ciudad no solo económicamente, también en imagen y reconocimiento".

Borao ha señalado que las encuestas de satisfacción de las pruebas valoran con notas muy altas a las mismas --un 8,3 el medio y un 8,5 el maratón - y confirman que más del 70% de los participantes repetiría otro año -un 71% y 73%, respectivamente-- y más del 93% las recomendaría a otro corredor -93% y 94%, respectivamente-.