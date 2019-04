Una marcha del 25 de abril adelantada llama al voto para "profundizar el cambio y avanzar en favor de la lengua"

Publicado 13/04/2019 21:00:54 CET

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marcha del 25 d'Abril, adelantada a este sábado con motivo de las elecciones generales y autonómicas y de la Semana Santa, ha llamado a los valencianos a la participación y al voto en los comicios del 28 de abril para "profundizar el cambio y avanzar en favor de la lengua y de la cultura".

La manifestación convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que conmemora la Batalla de Almansa y este año ha tomado por lema 'Continuem Avançant', ha partido de la Plaça de San Agustí y se ha dirigido al Parterre.

Organizaciones sociales y sindicatos han respaldado la convocatoria, que este año se ha adelantado por la dificultad que planteban los días 20 y 27, por la Semana Santa y la cercanía a los comicios generales y autonómicos.

Los participantes han coreado consignas como "Països Catalans tomben el feixisme" (Países Catalanes tumban el fascismo); "el blaverisme és feixisme" (el blaverismo es fascismo); "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó"; "No estem totes, falten les preses" ("No estamos todas, faltan las presas"); "For a feixistes dels nostres barris" ("Fuera fascistas de nuestros barrios") y "llibertat presos polítics".

Además, han mostrado pancartas que reclamaban 'Solidaritat amb Catalunya en defensa de la democràcia' ("Solidaridad con Cataluña en defensa de la democracia"), 'Amb tot el dret del món' ("Con todo el derecho del mundo"), 'llibertat, democràcia i república' ("libertad, democracia y república"), 'avançem en l'autodeterminació' ("avanzamos en la autodeterminación") y 'Avançar és la única forma de no retrocedir, sense renúncies' ("Avanzar es la única forma de no retroceder, sin renunias").

El coordinador de ACPV, Toni Gisbert, ha explicado en declaraciones a los medios que la marcha "forma parte de un programa de movilización que es una llamada a la participación y al voto".

Entre las reivindicaciones de ACPV se encuentra "la aprobación de una ley de competencia lingüística para el acceso a la función pública, recuperar TV3 o la participación plena en el instituto Ramón Llull", ha destacado.

"También hemos hecho propuestas de futuro, ya que hace falta una ley de igualdad lingüística y hemos presentado un proyecto concreto de ley y hemos pedido la creación de una Conselleria de Cultura, porque la cultura tiene un papel fundamental en un momento de batalla de valores democráticos y valores regresivos, tanto en el Estado español, como en Europa y en el mundo", ha manifestado Gisbert.

Al mismo tiempo, ACPV ha presentado una serie de propuestas en el ámbito español, como una "plataforma por la diversidad lingüística, con asociaciones de territorios con lengua propia". "No se puede hablar de igualdad lingüística si el gobierno español no inicia una serie de reformas institucionales y legales para, efectivamente, respetar la igualdad de las lenguas no castellanas", ha indicado.

Gisbert ha advertido que los valencianos "se juegan muchas cosas" en el 28A. "La mayoría del pueblo valenciano está por soluciones en positivo y, por tanto, debemos mirar al futuro", ha recalcado, para subrayar que "si hay un segunda legislatura del Botànic, ACPV deberá ser más exigente para que esas peticiones que se arrastran desde la primera efectivamente se lleven a término", ha zanjado.