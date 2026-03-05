La marcha del 8M en València adelanta su salida y mantiene su recorrido "histórico" tras un acuerdo con el Ayuntamiento

La Coordinadora Feminista de València marchará el 8M bajo el lema 'Democràcia, sense feminisme = Barbàrie'. - EUROPA PRESS

La manifestación del 8M por el Día de la Mujer convocada por la Coordinadora Feminista de València finalmente adelanta su hora de salida a las 17.30 horas del domingo y mantendrá su recorrido "histórico" después de llegar a un acuerdo con el consistorio con el objetivo de hacer compatible la marcha con el espectáculo pirotécnico programado para la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, que coincidía en horario. De esta forma, la convocatoria de la manifestación se adelanta 30 minutos en su salida y el disparo se retrasa una hora, hasta las 21.00.

La marcha, bajo el lema 'Democràcia, sense feminisme = Barbàrie', partirá de la Porta de la Mar a las 17.30 horas, media hora antes de lo previsto, y recorrerá las calles más céntricas de la ciudad: la calle Colón, Xàtiva, Marqués de Sotelo, plaza del Ayuntamiento, San Vicente hasta la plaza de la Reina.

Así lo han dado a conocer este jueves las representantes de la Coordinadora Feminista de València en declaraciones a los medios donde han señalado que, "después de unos días intensos", se ha conseguido mantener el recorrido de la "histórica" manifestación adelantando su hora. Desde el consistorio se asegura que su voluntad "siempre ha sido garantizar la convivencia de ambas citas".

"El viernes amanecimos con la noticia de que habían programado un espectáculo de fuego a las ocho de la tarde en la plaza del Ayuntamiento; esa es la hora de pasar la manifestación, que no es una manifestación casual, que todos los años hacemos el mismo recorrido. La manifestación del 8M es de décadas y claro, para nosotras ha sido un completo boicot al movimiento feminista", ha aseverado Èlida Puig, miembro de la Coordinadora.

Bárbara Peris, otra de las integrantes del colectivo feminista, ha valorado igualmente la voluntad del consistorio ya que la manifestación del 8M es "importantísima" porque "simboliza la lucha de las mujeres". Asimismo, ha asegurado que la organización solicitó la manifestación "de una manera absolutamente en tiempo, forma y correctamente" y ha insistido en que "había sido cuestionada por una programación" del consistorio que considera que "vulneraba este derecho de la manifestación". "Por suerte, finalmente, hemos podido gestionar de una manera positiva", ha celebrado.

"NO QUEREMOS QUE ESTO VUELVA A OCURRIR"

En este sentido, Pudi Liator, portavoz de la Coordinadora, ha manifestado: "No queremos que esto vuelva a ocurrir porque somos las interlocutoras de lo que son esos valores vinculados a la igualdad. ¿Quién mejor que el movimiento feminista valenciano la representa?", se ha preguntado.

Liator ha asegurado que han visto cómo "la comunicación" y "la relación" con el gobierno municipal se "cortaba" y por ello han reclamado al consistorio que la "recupere".

Por otro lado, la portavoz ha denunciado el "borrado del patrimonio democrático valenciano vinculado a los valores de igualdad", en referencia a la no renovación del II Pacto Contra la Violencia de Género: "Es inaceptable. No vamos a tolerar que se borre lo que durante muchos años ha costado conseguir, que son, por ejemplo, dos leyes autonómicas que aprobó el PP con su mayoría absoluta", ha remarcado.

En esta línea, ha criticado que la consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, "haya sacado Igualdad del nuevo decreto, que haya borrado ese sustento democrático valenciano en nuestras leyes autonómicas". "Esto no había ocurrido antes y este gobierno, por lo que sea, 'voxtorsión', decimos nosotras, está actuando de una manera inaceptable para lo que son los valores democráticos del pueblo valenciano. Tenemos dos leyes que lo ratifican, que lo demuestran y que no estamos dispuestas a que se borren. Eso no puede ocurrir", ha aseverado.

VALORES VINCULADOS A LA IGUALDAD

La portavoz ha incidido en que el movimiento feminista "exige lo mismo a todo el mundo: el cumplimiento de esos valores democráticos vinculados a la igualdad" y ha añadido que todos los gobiernos "están obligados a responder de la misma manera. Ni más ni menos".

"El mensaje es claro y nítido para todos los gobiernos, los presentes y los futuros. Los valores vinculados a la igualdad, que son el sustento de lo que es el pilar democrático, tienen que estar presentes", ha sostenido.

Por su parte, Bárbara Peris ha destacado que, dentro de un contexto de "barbarie y de violencia", el movimiento feminista "es pacifista y la ruptura de las normas y la legalidad van en contra de los derechos humanos y de las mujeres".

"GARANTIZAR LA CONVIVENCIA DE AMBAS CITAS"

Tras la polémica surgida en esta semana por la coincidencia de la manifestación del 8M y el espectáculo pirotécnico, el consistorio propuso en el Consell de les Dones celebrado el pasado martes --a través de la edil de Igualdad, Rocío Gil-- cambios en las horas de ambos actos para compaginar su desarrollo.

El consistorio ha señalado que el miércoles por la noche recibió "contestación de l'Escola de Pensament Feminista, en representación de la Coordinadora Feminista de València", considerando positiva la propuesta presentada para que se pudieran desarrollar sin interferencias la marcha del 8M y el disparo pirotécnico. Se planteó adelantar media hora la convocatoria de la manifestación y retrasar una hora el espectáculo de fuegos artificiales, según han incidido fuentes municipales.

El Ayuntamiento, que ha asegurado que su voluntad "siempre ha sido garantizar la convivencia de ambas citas", ha solicitado a la Coordinadora Feminista el nuevo cronograma de la marcha del 8M, con horario y recorrido "para planificar los oportunos dispositivos policiales".