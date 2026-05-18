Una 'marcha fúnebre' de profesorado exige a Educación que atienda sus peticiones para "no ahogar" la enseñanza pública

Profesorado valenciano ha llegado a primera hora de esta tarde a la sede de la Conselleria de Educación, en València, para exigir a la administración que acceda a una "negociación real" de sus reivindicaciones para mejorar la enseñanza pública. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Profesorado valenciano ha llegado a primera hora de esta tarde a la sede de la Conselleria de Educación, en València, para exigir a la administración que acceda a una "negociación real" de sus reivindicaciones para mejorar la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat y poder llegar de este modo a un principio de acuerdo que desconvoque la huelga indefinida en el sector.

Muchos de los participantes en la protesta han entrado al compás de una 'marcha fúnebre', mientras sus compañeros les recibían con aplausos, y han advertido a la consellera del ramo, Carmen Orti, y a su equipo que la educación pública "se ahoga" y requiere de actuaciones por el bien de personal y alumnos.

Diversas columnas de profesorado venidas de la ciudad de València y otras poblaciones han confluido en el edificio del departamento de Campanar, donde se va a desarrollar una neuva reuión entre los representantes de la Conselleria y de los sindicatos docentes con el fin de itentar desbloquear el desencuentro que ha desenvocada en una hulega indefinida, convocada por STEPV, CSIF, CCOO y UGT y a la que también da apoyo ANPE.

Tal y como se decidió en una asamblea telemática el viernes, tras una manifestación "histórica" con decenas de miles de personas por las calles del centro de València, el colectivo docente continúa esta semana con las acciones de "presión".

Con motivo de la mesa de negociación, profesionales organizados en distintas columnas han partido esta mañana desde sus municipios y localidades para encontrarse a las puertas de la Conselleria.

Desde la Estación de metro de Empalme han salido las 'Columnes Nord', mientras que a mediodía estaba citados los participantes de la 'Columna Tavernes Blanques'. También se han formado comotivas en Torrent y Mislata. En València capital, las marchas han salido desde Avinguda de la Constitució, Calle del 9 d'Octubre, Bomber Ramon Duart, Plaza de Patraix y el Cabanyal, entre otros enclaves.

Los manifestantes que han entrado en el recinto de la Conselleria corean lemas como 'Consellera, consellera, que la pública s'ofega i al final reventarà' (Consellera, consellera, que la pública se ahoga y al final reventará); 'Vaga, vaga, vaga educativa' (Huelga, huelga, huelga educativa) o 'Consellera dimisión'.

También portan carteles en los que se pueden leer consignas como 'Conselleria nos deja sin 'ná' i sense res'; 'A +30° la concentració s'evapora'; 'Docents en lluita'; 'Rovira amolla la pasta'; 'Ortí, no tens vergonya'; 'La pública és del poble' o 'La unión hace la fuerza, únete a la huelga'.

Previamente, durante la mañana, estaban convocadas manifestaciones en Castelló de la Plana --donde han acudido unas 4.500 personas, según los datos facilitados por la Policía Local-- y Alicante.