En marcha las obras de conservación del Palacio Cardenal Ram de Morella

Obras en el Palacio del Cardenal Ram de Morella - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón refuerza la conservación del Palacio del Cardenal Ram de Morella (Castellón) con unas obras de restauración para que "siga siendo un referente turístico y cultural".

El edificio, propio de la arquitectura nobiliaria de Morella, es "uno de los enclaves más representativos de la provincia de Castellón", ha destacado la corporación provincial en un comunicado.

En palabras del diputado provincial de Patrimonio, Ximo Llopis, se trata de "una auténtica joya patrimonial que merece ser cuidada, protegida y compartida". Llopis ha ensalzado la riqueza arquitectónica de este palacio gótico y renacentista construido entre los siglos XV y XVI.

El Palacio del Cardenal Ram fue la casa de la familia Ram, importante familia de la época dedicada al comercio, procedente de Alcañiz y establecida en Morella desde el siglo XIV. Ahora, repleto de elementos patrimoniales que manifiestan su valor arquitectónico e histórico, el edificio, que es propiedad de la Diputación de Castellón, cuenta con licencia de actividad para uso hotelero, con 16 habitaciones y restaurante.

En este sentido, el diputado de Patrimonio ha hecho hincapié en la necesidad de intervenir para "mantener en buen estado este inmueble y seguir ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio de gran interés histórico y turístico", insistiendo en que "cultura y turismo se fusionan en este magnífico enclave que forma parte de la historia y la identidad de Morella".

Así, la actuación que está llevando a cabo la Diputación de Castellón en el palacio, con una inversión de 74.831 euros, va a permitir adecuar y garantizar su conservación para que siga siendo un referente turístico en la capital de Els Ports y siga atrayendo visitantes y generando oportunidades en el interior de la provincia.

Las obras, que han comenzado en el mes de enero, contemplan, por un lado, la restauración de la fachada y, por otro lado, la reforma del acceso al hotel. De este modo, se está trabajando en la restauración del escudo, del arco de acceso y del portón de madera de la fachada principal del palacio, así como en el interior, donde los trabajos se centran en la restauración del arco de las escaleras que comunican con las plantas superiores y la rehabilitación de los pavimentos de acceso.

Una vez finalizadas estas actuaciones, y con la finalidad de conseguir una zona de acceso unitaria con el hall principal, se ejecutarán obras de reforma del acceso actual del hotel con el objetivo de "mejorar su visibilidad desde el exterior y hacer el acceso al hotel más atractivo al visitante", ha explicado Ximo Llopis.

Además, se llevará a cabo la sustitución y mejora de las instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones y protección contra incendios, así como la instalación de un nuevo mostrador de recepción y de las luminarias necesarias para mejorar la calidad del espacio interior y que el turista que visite este espacio disfrute de sus maravillas.

"Con estas obras, vamos a poner en valor, a preservar y a mejorar la imagen de un edificio de gran valor patrimonial como es el Palacio del Cardenal Ram y a ofrecer a todo aquel que lo visita una estancia única", ha señalado Ximo Llopis, quien ha reafirmado la apuesta de la corporación provincial por "la recuperación y puesta en valor del valioso legado histórico que atesoran nuestros municipios".

"Porque conservar nuestro patrimonio es conservar nuestra historia y proyectarla hacia el futuro, y en este sentido seguiremos trabajando para promocionar la rica historia de nuestra tierra", ha concluido el diputado responsable del área de Patrimonio.