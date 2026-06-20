La marcha del Orgullo LGTBIAQ+ llama en València "a la acción": "Peligran nuestros derechos"

La manifestación del Orgullo LGTBIAQ+ llena el centro de València - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del Orgullo LGTBIAQ+ llena el centro de València con una llamada a pasar "a la acción" porque, según advierten los asistentes, "peligran los derechos" del colectivo. "Nos quieren invisibilizar", lamentan.

La marcha, convocada por Lambda, col·lectiu LGTBIAQ+ del País Valencià, ha partido sobre las 19.35 horas del Puente de la Exposición detrás del lema 'Pels teus drets, ACTUA!' y tras lanzar una sonora traca. Posteriormente, ha discurrido por las calles Colón y Xàtiva hasta la plaza del Ayuntamiento.

Con este lema, ha incidido en declaraciones a Europa Press Airto Granell, coordinador general de Lambda València, se pretende "llamar a la acción, llamar a la ciudadanía y al resto de colectivos a que salgan a las calles porque peligran nuestros derechos".

"Ya ha habido retrocesos cuando modificaron la Ley trans autonómica y ya hay amenazas de derogar la Ley estatal si llega Alberto Núñez Feijóo al Gobierno; ha habido agresiones en el cauce del río a hombres gays... Nos quieren volver a llevar a la época del franquismo y a la ley de pagos y maleantes", ha expuesto.

Este portavoz ha subrayado que su voluntad es "llegar a todo el mundo que lo necesite, a todas las personas del colectivo que no están aquí, que necesitan un espacio seguro, que sepan que esto es su casa". "Necesitamos que la gente tome conciencia de que empiezan por los derechos unas personas y siguen con las de otras", ha alertado.

OBRAS CALLE COLÓN

Por otro lado, ha remarcado que les quieren "invisibilizar" y se ha referido a las obras que han comenzado en la calle Colón de la capital valenciana, que está "la mitad levantada y eso impide que las personas puedan vernos desde las aceras".

También ha recordado que en esta ocasión Lambda ha decidido no llevar a cabo la fiesta final "en protesta por el hecho de que el Ayuntamiento de València no ha renovado el convenio que nos permitía dar de comer a 60 familias".

Las miles de personas que participan en el recorrido han exhibido numerosas banderas LGTBI y trans y han marchado por las calles al ritmo de batucadas. Además, han exhibido carteles con mensajes como 'La homofobia tiene cura: la educación'; 'Hasta que todas seamos libres'; 'Nadie merece morir por amar' o ' Merecemos vivir siendo, amando y expresándonos como nosotros queramos'.

Más de 50 entidades sociales, sindicatos y partidos han mostrado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo valenciano en este Orgull 2026, que ha contado con la presencia de diversos representantes políticos, entre ellos la ministra de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha aseverado que "hoy salimos con todos los colores del arcoíris para reivindicar que cada uno puede ser como quiera y puede amar como quiera y puede estar con quien quiera que tiene libertad legislativa para hacerlo a pesar de los ataques de los intolerantes".

"Porque este colectivo, parece mentira, vuelve a estar atacado por el Partido Popular y Vox que, sin ir más lejos, aquí han querido derogar la ley trans o imponer de nuevo las terapias de conversión", ha reprochado.

Frente a esto, ha sacado pecho de que "esta semana, el Congreso de los Diputados, ha aprobado la puerta para introducir en el Código Penal las terapias de conversión, ya que no puede seguir saliendo gratis que alguien maltrate a un niño, a una niña o a un niñe simplemente por su intolerancia".

"No tenemos ningún derecho conquistado que no esté en riesgo", ha avisado Morant, que ha instado a "celebrar la sociedad diversa que somos, las leyes y todo lo que hemos avanzado y decirle claramente a los fascistas que los vamos a frenar, porque esta libertad no tiene vuelta atrás".

En términos similares se ha expresado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, quien ha defendido que València es una ciudad abierta y no cerrada" como quiere la alcaldesa 'popular', María José Catalá.

En este punto, ha hecho notar que "hoy desgraciadamente el Orgullo se celebra sin el apoyo institucional y esta también debería ser una noticia: la noticia de que la institución y de que el Ayuntamiento de esta ciudad no apoya al colectivo LGTBI".

GAY GAMES

Ha puesto como ejemplo que se van a celebrar en los próximos días los Gay Games, un evento que "trajimos desde el gobierno anterior, y jamás podía imaginar que se iban a celebrar estos juegos sin el apoyo y sin el trabajo y el talento de todo lo que podía aportar el colectivo LGTBI de esta ciudad que trabajó tantísimo para conseguir ese evento".

"Y otra vez el Ayuntamiento les vuelve a dar la espalda por pura ideología", ha criticado Bernabé, que ha considerado que València es "mucho mejor que los intolerantes". "Y por eso hoy esta ciudad sale a la calle a celebrar con orgullo que València es plural y diversa", ha apostillado.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, se ha sumado a las críticas a la Generalitat porque es "un gobierno que, en lugar de avanzar, retrocede". En este sentido, ha afirmado que las personas LGTBI "han sido completamente borradas de los presupuestos". "Pérez Llorca va hacia atrás como los cangrejos y también la alcaldesa Catalá, que pone todos los impedimentos para que se puedan manifestar de una manera digna", ha asegurado.