VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este miércoles el centro de la ciudad de València para exigir la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, tras una pancarta inicial con el lema 'La vida de las mujeres importa. El machismo mata'. Durante la marcha, que ha arrancado sobre las 18.30 horas al ritmo del grupo de 'tabals i dolçaines' Estrela Roja, han desplegado una gran tela morada con rosas y los nombres de las víctimas de violencia de género.

"Ante esta ola reaccionaria antifeminista, no estamos dispuestas a que los discursos negacionistas banalicen la violencia machista" ni "a que cuestionen nuestros derechos", han destacado María Ángeles Bustamante, Èlida Puig y Empar Pablo i Martínez, en representación de la Coordinadora Feminista, antes de comenzar esta marcha celebrada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el recorrido se han escuchado, en valenciano y en castellano, frases proclamadas por los asistentes como "Y sin temblar, vamos a votar"; "No es un caso aislado, es el patriarcado"; "No es no, el resto es violación"; "Viva, viva, viva la lucha feminista"; "No son muertas, son asesinadas"; "El machismo es terrorismo"; "El silencio es complicidad"; "Cuidado, puedes tener un putero a tu lado" o "Pornografía es misoginia", entre otros.

También se han podido leer otras pancartas con mensajes como 'Nos sostienen nuestras raíces, nos mueve nuestra libertad'; 'El machismo mata, la indiferencia también'; 'Vivir sin miedo'; 'Tu mente es más corta que mi falda'; 'El amor no va acompañado de violencia'; 'Nos queremos vivas'; 'Yo protesto porque cuando me paso a mí, sentí culpa'; 'Adelante igualdad, abolición de la prostitución'; 'Nos queremos vivas, libres y sin miedo' o 'Ninguna mujer debería de ser valiente para ser libre'.

VIOLENCIAS "ECONÓMICAS, SEXUALES, INSTITUCIONALES Y JUDICIALES"

Bustamante ha subrayado que, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de este año, "han asesinado a 81 mujeres y seis criaturas cuyas madres eran mujeres maltratadas". Y ha lamentado que "la violencia de género, por desgracia, aunque es lo más duro y lo más horrible, no solo se queda en el tema de los asesinatos, sino que nos encontramos con violencias económicas, sexuales, institucionales y, en muchas ocasiones, también judiciales".

"Realmente, para nosotras el 25 de noviembre es todos los días, no solo hoy. Hoy es el día que se conmemora, pero para todos los días, un día tras otro, consideramos que tenemos que funcionar como el 25 de noviembre", ha apostillado.

Por su parte, Èlida Puig ha resaltado que, "ante esta ola reaccionaria antifeminista, no estamos dispuestas a que los discursos negacionistas banalicen la violencia machista" ni "a que cuestionen nuestros derechos". En clave valenciana, ha reconocido, "nos preocupan los retrocesos en las políticas igualitarias", por lo que ha exigido "la renovación" del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista que "lleva caducado desde 2023".

Y Empar Pablo i Martínez ha señalado que "la violencia también se combate cuando las mujeres no tienen libertad ni autonomía". Según ha comentado, "afecta a todo lo que es el acceso a la vivienda", ya que "las mujeres que sufren violencia no tienen un espacio en el que poder huir". "O cuando tenemos precariedad laboral o cuando hay brechas salariales o cuando tenemos que mayoritariamente asumir las curas", ha continuado.

A su juicio, "todas estas situaciones tienen que ver con las políticas que se apliquen en los gobiernos" como el valenciano. Ha denunciado que "pensamos que estamos de espaldas a los derechos de las mujeres y a sus libertades" y ha apelado "no solo a la participación, sino a tener en cuenta" que "en unos días tenemos que expresar nuestro voto" y "cuáles son estas políticas que van en contra de las mujeres".

MANIFIESTO

A su llegada al Ayuntamiento, las asistentes se han colocado formando un círculo alrededor de la explanada de la plaza. Allí han repartido unas flores, que se han colocado encima de la tela con el nombre de las asesinadas, que al ser nombradas los asistentes han gritado "asesinadas".

Tras ello, se ha leído el manifiesto que denuncia que "la violencia machista tiene muchas caras: física, psicológica, sexual, económica, vicaria, digital; se manifiesta en las agresiones, en el acoso, en la explotación y en todas las formas de control y dominación sobre las mujeres". "Negar esta realidad y los condicionantes patriarcales que la generan es inadmisible democráticamente, tiene como consecuencia la normalización de la brecha y de la jerarquización entre los sexos y la naturalización de la dominación masculina", han remarcado.

"No podemos permitir --han pronunciado-- que el negacionismo y las políticas reaccionarias la banalicen, la justifiquen o cuestionen la palabra de las mujeres. Tampoco que se ponga en duda la necesidad de las políticas de igualdad y de prevención que tantas décadas de lucha feminista han hecho posibles.

Por todo ello, han exigido que "las instituciones no den ningún paso atrás en las políticas de igualdad, que luchen contra los discursos que niegan o banalizan la violencia machista y que garanticen que ninguna mujer quede desprotegida".

"Ante la violencia machista, ni silencio ni indiferencia. Ante la ofensiva antifeminista, ni un paso atrás. Ante las desigualdades, organización y lucha feminista. Nos queremos vivas, libres e iguales. Ninguna agresión sin respuesta, ningún derecho atrás. ¡Ni una mujer menos! ¡Viva, viva, viva la lucha feminista!", han resaltado. Finalmente, Estrela Roja ha tocado la Muixeranga y el coro 'Dona Veu' ha cantado tres canciones dedicadas a la causa.

"NO SE PUEDE COMBATIR LO QUE NO SE NOMBRA"

En declaraciones a los medios, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha advertido de que las próximas elecciones del 29 de noviembre serán "decisivas" para "seguir avanzando en la protección de las mujeres frente a la violencia machista".

Según ha dicho Morant, "hay dos partidos políticos, el Partido Popular y Vox, que ya han anunciado cambios o la derogación de la ley contra la violencia de género, y eso no nos lo podemos permitir", y ha recordado que este año han sido asesinadas 45 mujeres. Por ello, ha hecho un llamamiento a mujeres y hombres comprometidos con la igualdad para que el próximo 29 de noviembre voten al PSOE "para que sigamos protegiendo a las mujeres de esa violencia".

En la misma línea, la secretaria de Igualdad del PSOE y número uno al Congreso de los Diputados por Valencia, Pilar Bernabé, ha afeado que la derecha "borra la igualdad de todas sus líneas". A su entender, "esa no es la fórmula" porque "no se puede combatir lo que no se nombra": "No se puede combatir lo que se debe enfrentar si no se reconoce".

"Por lo tanto, reconocimiento, pero sobre todo lucha directa, políticas directas y esa es la apuesta por la que el Partido Socialista pide la confianza en las mujeres. Vamos a ser las mujeres de nuevo las que devolvamos a este país el progreso, el futuro, el avanzar y no el retroceder", ha zanjado.

Y la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Àgueda Micó, ha advertido de que "la derecha y la extrema derecha quiere ocupar los lugares de poder" y "acabar con los derechos de las mujeres". Para Micó, "hacen falta política valientes" e "ir más allá".

"Necesitamos que las mujeres tengan una alternativa habitacional cuando son mujeres maltratadas, necesitamos bajar el salario mínimo interprofesional porque son las mujeres las que sufrimos el salario mínimo, las mujeres necesitan mejorar las pensiones, que las bajas sean también retribuidas, para que no sean nosotros las que las sufrimos, y sobre todo, protegerse cada día para que no continúen matando a las mujeres", ha concluido.