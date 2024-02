'Mare Mediterraneum', el documental que da voz a la migración femenina: "La mujer paga con dinero y con su cuerpo"

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental valenciano-senegalés 'Mare Mediterraneum' pone el foco en la migración femenina africana y subraya el drama que viven estas mujeres en busca de una vida mejor, ya que ellas, "no solo pagan con dinero, sino también con sus cuerpos". Ahora, la cinta desembarca en Madrid en el marco de las II Jornadas Afro Complutense organizadas por Kwanzaa Asociación Afrodescendiente Universitaria.

La proyección será este martes, 20 de febrero, a las 16.00 horas, en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. En el acto participará la codirectora de la producción, María Chaqués Serrano, junto al actor y artivista Thimbo Samb con los cuales el público podrá debatir y compartir opiniones de la cinta.

'Mare Mediterraneum' pone en primer plano las historias de migración incluyendo una perspectiva de género que posibilita que las mujeres africanas comparten sus relatos de lucha y supervivencia.

Son historias como las de Ellette Djomatou, una de las protagonistas del documental: "Yo migré a Europa en busca de una vida mejor, pero si hubiera sabido lo que me esperaba, sin duda, me habría quedado en mi país, Camerún. Fue un verdadero calvario, no solo durante el viaje por tierra, mar y desierto, sino también una vez que llegué a España. En estos cinco años he vivido racismo, explotación laboral y otras situaciones desafiantes. Este proceso es extremadamente complejo para nosotras, las mujeres. Es importante señalar que la mujer paga no solo con dinero sino también con su cuerpo".

Este documental coral recoge testimonios de diversas personas migrantes originarias del sur del Sáhara que recuerdan el viaje lleno de riesgos, donde las mujeres enfrentan peligros adicionales. Al mismo tiempo, en Senegal, las madres y familiares de las personas migrantes mantienen la esperanza de recibir noticias de sus seres queridos.

Tanto en un lado como en el otro del Mediterráneo, surgen iniciativas que promueven el encuentro entre personas diversas y buscan crear bienestar para la comunidad humana. La película, liderada por la activista valenciana María Chaqués, es una coproducción de la Asociación Colectiva AfroLatidos y Arka Productora, ambas con sede en el Pais Valencià.

María Chaqués, codirectora del documental y presidenta de AfroLatidos, comparte su emoción: "Estoy muy contenta de poder presentar Mare Mediterraneum en el marco de las II Jornadas Afro Complutense, una genial iniciativa de la comunidad afrodescendiente universitaria".

HOMENAJE

"Es una oportunidad única poder cerrar estas jornadas con este proyecto audiovisual, muy sentido, en el que me he implicado en cuerpo y alma y que hemos logrado con el apoyo de un gran equipo. El encuentro con personas migrantes africanas, y más concretamente mujeres en Senegal, Marruecos y España, durante los 15 años de rodaje, ha marcado completamente una parte de mi vida. De hecho, este documental es un homenaje a todas ellas y, al mismo tiempo, incluye una pequeña parte de mi propio relato autobiográfico", asevera.

La producción final del documental se logró con el apoyo de una centena de mecenas a través de una campaña de crowdfunding o micromecenazgo. "Estamos muy agradecidas --continúa Chaqués-- por la implicación de tantas personas que han confiado en esta iniciativa audiovisual y han colaborado para que vea la luz. Después de años de duro trabajo, Mare Mediterraneum está teniendo una excelente acogida tanto en Europa como en América Latina y Asia".

Por ello, apunta, "todo el equipo quiere celebrar este éxito con la sociedad madrileña y, sobre todo, seguir exigiendo derechos humanos en nuestro mar y en todas las fronteras porque, desgraciadamente, todavía queda mucho por hacer y estamos muy lejos de que el derecho a la vida y la libre circulación de las personas sean una realidad".

Tras ser seleccionada en casi una decena de festivales en España, Italia, Suiza, Colombia e India, entre otros, y recibir varios reconocimientos y premios, 'Mare Mediterraneum' llega a la capital de España y, además, se prepara para una nueva travesía en este año que comienza con un destino clave: Senegal. El objetivo es "reencontrarse con su población local y reflexionar sobre este tema tan esencial".

Asimismo, uno de los proyectos destacados es la creación de una guía didáctica inspirados en las temáticas abordadas en la película para que así puedan llegar también al alumnado de los centros educativos.