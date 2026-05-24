Una marea verde realiza una caminata solidaria por el 25 aniversario del Teléfono de la Esperanza

Marea verde en Castelló - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

CASTELLÓ 24 May. (EUROPA PRESS) -

Una marea verde ha participado este domingo en la primera edición de 'Escucha en Marcha', la caminata solidaria organizada por el Teléfono de la Esperanza de Castellón con motivo de su 25 aniversario.

La cita ha contado, entre otros participantes, con la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlà; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; y el presidente del Teléfono de la Esperanza, Jesús Montoliu.

La marcha ha partido a las 10 horas desde el paseo central del Parque Ribalta y ha recorrido diferentes calles del centro de Castelló en un ambiente festivo, al ritmo de una batucada y con puntos de animación durante el recorrido, hasta finalizar en la Plaza Mayor, tras un recorrido no competitivo de 2,5 kilómetros.

La llegada a la Plaza Mayor ha dado paso a la lectura de un manifiesto y a la fiesta final amenizada por el grupo N'Rockats, en un cierre marcado por la solidaridad, la escucha activa y el cuidado emocional.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado que "Castelló ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria, cercana y capaz de caminar unida por causas que importan". Adsuara ha subrayado: "Hoy hemos dado pasos por la escucha, por el cuidado emocional y por todas las personas que, en algún momento, necesitan saber que no están solas".

Además, Adsuara ha puesto en valor la labor del Teléfono de la Esperanza, una entidad que durante 25 años ha acompañado a miles de personas en momentos de dificultad emocional. "Su trabajo es un ejemplo de compromiso, humanidad y servicio a los demás, y desde el Ayuntamiento seguiremos respaldando a quienes cuidan de la salud mental y emocional de los castellonenses", ha señalado.