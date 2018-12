Margallo se descarta como alcaldable del PP en València: "Hay candidatos muy solventes como González Pons y Catalá"

Publicado 17/12/2018 21:15:28 CET

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo se ha descartado como candidato por el Partido Popular a la alcaldía de València, ya que considera que hay candidatos "muy solventes, como Esteban González Pons o María José Catalá", que realizarían un "magnífico papel" en el consistorio valenciano.

Así se ha pronunciado García Margallo tras ser preguntado por À Punt Directe sobre si se ve como candidato de los 'populares' en el Ayuntamiento de València, momentos antes de su conferencia en el Ateneo Mercantil de València, titulada 'Gibraltar, una oportunidad histórica'.

"Me parece que hay candidatos muy solventes, como Esteban González Pons o María José Catalá, que harían un magnifico papel en el Ayuntamiento de València. Yo me parece que no he sido llamado ni se me espera en semejante cosa", ha resaltado Margallo.

El exministro de Asuntos Exteriores ha reiterado que no ha "oído hablar de esa teoría": "Yo soy muy orteguiano, decía Ortega que un esfuerzo inútil conduce a la melancolía", ha apuntado García Margallo antes de descartarse como candidato.