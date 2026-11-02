María Albiñana seguirá al frente de Cinema Jove

El Institut Valencià de Cultura confirma la continuidad de María Albiñana en la dirección de Cinema Jove - GVA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha confirmado la continuidad de la actriz, cineasta y gestora cultural María Albiñana en la dirección de Cinema Jove para dirigir la 42 edición del Festival Internacional de Cine de València.

En un comunicado, el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, explica que la continuidad de Albiñana al frente del certamen responde al "magnífico trabajo desarrollado durante la pasada edición y a los resultados obtenidos en cuanto a los planes de renovación de la programación, la captación de nuevos públicos y la proyección internacional del festival".

María Albiñana fue elegida nueva directora de Cinema Jove en febrero de 2026, tras haber superado un proceso de selección y entrevistas en el que participaron otros 28 aspirantes, entre gestores culturales y profesionales del audiovisual valenciano.

Todas las candidaturas presentadas estaban vinculadas a la organización del certamen en distintas etapas de su trayectoria o con experiencia en la gestión de otros eventos y festivales cinematográficos.

El Festival Internacional de Cine de Valencia - Cinema Jove es una de las citas cinematográficas más importantes de la Comunitat Valenciana y está acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos en la categoría de Festivales Competitivos Especializados. Se trata de un foro de encuentro entre jóvenes cineastas internacionales y su vocación es la de mostrar el mejor cine internacional dirigido por jóvenes.

Cinema Jove está organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura.