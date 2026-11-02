María Albiñana seguirá al frente de Cinema Jove

El Institut Valencià de Cultura confirma la continuidad de María Albiñana en la dirección de Cinema Jove
El Institut Valencià de Cultura confirma la continuidad de María Albiñana en la dirección de Cinema Jove - GVA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 2 noviembre 2026 14:15
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VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha confirmado la continuidad de la actriz, cineasta y gestora cultural María Albiñana en la dirección de Cinema Jove para dirigir la 42 edición del Festival Internacional de Cine de València.

En un comunicado, el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, explica que la continuidad de Albiñana al frente del certamen responde al "magnífico trabajo desarrollado durante la pasada edición y a los resultados obtenidos en cuanto a los planes de renovación de la programación, la captación de nuevos públicos y la proyección internacional del festival".

María Albiñana fue elegida nueva directora de Cinema Jove en febrero de 2026, tras haber superado un proceso de selección y entrevistas en el que participaron otros 28 aspirantes, entre gestores culturales y profesionales del audiovisual valenciano.

Todas las candidaturas presentadas estaban vinculadas a la organización del certamen en distintas etapas de su trayectoria o con experiencia en la gestión de otros eventos y festivales cinematográficos.

El Festival Internacional de Cine de Valencia - Cinema Jove es una de las citas cinematográficas más importantes de la Comunitat Valenciana y está acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos en la categoría de Festivales Competitivos Especializados. Se trata de un foro de encuentro entre jóvenes cineastas internacionales y su vocación es la de mostrar el mejor cine internacional dirigido por jóvenes.

Cinema Jove está organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura.

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