La Maria lanza 'La Mentida', canción original de 'Eixam', película de Óscar Bernàcer que se estrena el 4 de septiembre

La Maria lanza 'La Mentida' - REMITIDA NEU AL CARRER

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Maria lanza 'La Mentida', la canción original compuesta expresamente para 'Eixam', el largometraje de Óscar Bernàcer que llega a las salas el 4 de septiembre y en el que ella misma participa en el reparto. El nuevo single nace de la idea de que "todos mentimos, cada día, con cosas banales, para protegernos, para no hacer daño, para sobrevivir", porque "hace menos daño la mentira y no saber la verdad", reflexiona la cantante de Oliva (Valencia).

Para comprender 'La Mentida', La Maria se ha puesto en la piel de los personajes de 'Eixam', un film que, según la intérprete, "empuja al espectador a empatizar incluso con los personajes más detestables": "Ellos juegan a la supervivencia constante, sea cual sea el precio", ha afirmado.

El tema se ha grabado en Hankins Studio con la violoncelista Teresa Alamà como colaboradora y ha contado también con la implicación de Raquel Sánchez, compositora de la banda sonora original de la película.

'Eixam' es una película atravesada por mentiras que "van mucho más allá de lo que la sociedad perdona": mentiras de muerte, de asesinatos, de alcoholismo, de robos... Mentiras que hacen daño y, sin embargo, sus personajes --a quien "les ha pasado el tren de la sociedad por encima"-- prefieren creerse la mentira antes que afrontar una verdad que los supera, detalla la productora en un comunicado.

UN ESPEJO PARA TODAS Y TODOS

Lejos de ser una simple canción original para la película, 'La Mentida' es también una "declaración de intenciones". La Maria reivindica con ella que todas y todos "escondemos cosas, que disimulamos cada día con cosas muy banales", y que eso no es nada más que una "necesidad humana de mostrar una imagen impoluta de nosotros mismos".

Pero la canción no se limita tan solo a eso, ya que también es "un pulso directo al prejuicio" y a la llamada "gente de la meritocracia, aquella que juzga sin piedad, quien miente para sobrevivir mientras nunca cuestiona sus propios privilegios", ha explicado.

UNA HISTORIA UNIVERSAL

En el largometraje, Lluc (Pablo Molinero) lo ha perdido todo cuando Alba (Cristina Fernández Pintado) le ofrece una salida: integrarse en un pueblo aislado donde un grupo de desheredados convive en aparente armonía. Allí encuentra el amor de Sílvia (María Maroto), pero el espejismo se rompe poco a poco y revela la perversión del sistema creado por Alba. En su intento de recuperar la libertad, Lluc se juega la única cosa que le queda: la vida.

'Eixam', ópera prima de Óscar Bernàcer, llega a las salas el 4 de septiembre de la mano de À Contracorriente Films, después de estrenarse en la Atlàntida Mallorca Film Fest.

Escrita por Joana M. Ortueta y Jorge Juan Martínez --ganador del Goya al Mejor Guión Adaptado por 'Salvajes'-- y producida por Nakamura Films, Maqueta Films y Corte y Confección de Películas (esta última, también detrás de Sirât, galardonada con seis Premios Goya), la película se rodó en diversas localizaciones de la Comunitat Valenciana, como Bejís, Chelva y Calles.

En el reparto coral, encabezado por Pablo Molinero y Cristina Fernández Pintado, también participa La Maria. "A los habitantes de Malpàs les une la necesidad de volver a empezar", ha detallado Bernàcer, "pero el precio a pagar para vivir en un espacio más justo es demasiado elevado. Se trata de una historia universal sobre el poder y la libertad".