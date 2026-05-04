María Pastor, Bellea del Foc 2026, quiere estar "con la gente" y "a pie de calle"

María Pastor González, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026 - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida como Bellea del Foc 2026, María Pastor González, de la hoguera Explanada, ha asegurado que quiere ser "una bellea a pie de calle" y estar "con la gente" para que no la vean "solo como un cargo público, sino como una festera de cuna".

Así lo ha manifestado Pastor este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras la recepción que han hecho el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y los integrantes de la corporación municipal a las Belleas del Foc 2026, adulta e infantil, y a sus Damas de Honor, en el patio de Alcaldía del consistorio alicantino.

La representante se ha mostrado "muy orgullosa" de ostentar el cargo de Bellea del Foc 2026 y poder representar a su ciudad y a su fiesta. "Voy a dar todo de mí", ha asegurado.

De otro lado, al ser preguntada por comentarios de redes sociales, Pastor ha apuntado que "se tiene que llevar cuidado a la hora de comentar" porque puede "interferir en la vida personal". "Es lógico que haya diferentes opiniones pero siempre sin pasar la línea de perjudicar a una persona", ha concluido.

Por su parte, la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, se ha mostrado "muy feliz" y "muy contenta" de "poder representar a Alicante". "Estoy muy ilusionada de este año", ha enfatizado.

De otro lado, Barcala ha dicho a las Belleas del Foc 2026 y las Damas de Honor que representan "la forma de sentir y vivir las Hogueras y el conjunto de sus tradiciones que conforman la manera de ser del alicantino".

Asimismo, el primer edil, que ha recordado que Pastor es la Bellea del Foc número 90 de la historia de las fiestas oficiales de la ciudad, ha recalcado que este acto simboliza "el respeto de todo el Ayuntamiento hacia quienes van a representar a Alicante durante todo el año".

"Son niñas y mujeres que van a ejercer como embajadoras de lo que es nuestra ciudad, cuyo nombre se disponen a engrandecer en un ejercicio con una actividad frenética", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el acto, el alcalde ha incidido en que las Belleas del Foc y sus Damas de Honor "no están solas" y ha aseverado que van a estar "perfectamente acompañadas".