Marián Cano destaca el activo turístico de festivales como el Bigsound 2026 durante su visita al recinto de Torrent

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, visita las instalaciones del Bigsound 2026. - GVA

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha visitado este viernes las instalaciones del Bigsound 2026, el mayor festival de música urbana de España, que se celebra los días 26 y 27 de junio en Parc Central de Torrent (Valencia), un nuevo recinto que acoge por primera vez esta cita musical de gran formato.

Durante la visita, Cano ha resaltado el "gran poder de atracción de este evento, que prevé reunir a 45.000 asistentes durante sus dos jornadas", y ha señalado que se trata de "un potente dinamizador económico y turístico para la ciudad de Torrent y para el conjunto de la Comunitat Valenciana".

La titular de Turismo ha remarcado que festivales como Bigsound "contribuyen a diversificar la oferta turística de la Comunitat Valenciana, generan actividad en sectores como el alojamiento, la restauración, el comercio y el transporte, y refuerzan la imagen de nuestro territorio como un destino abierto, dinámico y capaz de acoger grandes eventos".

Bigsound es uno de los festivales de referencia de la música urbana y pop en España y en esta edición cuenta con artistas como David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Rusowsky, Lia Kali o Maldita Nerea, entre otros, ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

El festival estrena este año ubicación en Parc Central de Torrent, donde mantiene las fechas previstas y el cartel anunciado. El nuevo recinto permite ampliar la experiencia del público con un espacio más amplio, seis escenarios, zonas verdes y de descanso, áreas de sombra, puntos de restauración y una mejora de los accesos y servicios.

Cano ha incidido en que la llegada de Bigsound a Torrent "supone una oportunidad para proyectar el municipio y el área metropolitana de València como espacios preparados para acoger eventos culturales de primer nivel", al tiempo que ha destacado que esta ubicación "contribuye a redistribuir los flujos turísticos y a extender el impacto de los grandes acontecimientos más allá de la ciudad de València".

En este sentido, la Generalitat ha activado un dispositivo especial de transporte público para facilitar los desplazamientos de los asistentes, durante las dos jornadas del festival, con el objetivo de favorecer una movilidad segura, ordenada y sostenible.

Asimismo, la consellera ha subrayado que la celebración de este tipo de eventos "ayuda a posicionar la Comunitat Valenciana en segmentos de alto valor añadido, vinculados al turismo musical, cultural y experiencial, y contribuye a desestacionalizar la actividad turística con propuestas capaces de atraer visitantes nacionales e internacionales".