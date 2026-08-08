Marián Cano: "No permitiremos ligar los apartamentos turísticos a un problema de vivienda que el Gobierno no afronta"

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunidad Valenciana, Marián Cano, posa para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Cano es licenciada en Derecho y experta en marketing. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha defendido que la regulación del Consell sobre las viviendas turísticas, que cumple este sábado dos años en vigor, ha sido uno de los "grandes hitos en esta legislatura" en su administración, al tiempo que ha destacado que esta modalidad de alojamiento es "absolutamente complementaria" a la hotelera y ha pedido no "demonizar" al sector.

"Las viviendas de uso turístico suponen menos del 1,9 % del parque de viviendas de esta comunidad. Por tanto, no permitiremos que se liguen los apartamentos turísticos y que se ponga el acento ahí cuando se tiene que hablar de un problema de vivienda que desde el Gobierno central no quieren afrontar y no afrontan regulando la Ley de Arrendamientos Urbanos".

Así lo ha señalado en una entrevista a Europa Press, en la que ha abordado las previsiones para este verano, la posición del Consell respecto a las tasas turísticas y el modelo turístico al que aspira la Comunitat Valenciana.

Preguntada por los problemas de convivencia que se dan durante el verano en algunos lugares y por cómo se atienden desde el modelo turístico, Marián Cano ha asegurado que el Consell trabaja en "un modelo sostenible, reglado y siempre en diálogo con la sociedad y, sobre todo, con el sector".

En ese sentido, la responsable autonómica ha afirmado que "el Consell fue muy valiente con esa regulación de las viviendas de uso turístico y de hecho los resultados están ahí", en alusión al decreto ley 9/2024 del Consell de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico.

"IREMOS CONTRA AQUEL QUE NO CUMPLA LA NORMATIVA"

"Veníamos de un Botànic en el que el crecimiento del registro de viviendas turísticas había sido exponencial y nosotros estamos depurándolo", ha explicado, y ha recordado que en 2025 se dieron de baja 18.000 viviendas del mismo que no cumplían la normativa.

Cano ha destacado que su Conselleria sigue "trabajando en esa depuración del registro exigiendo requisitos que debían de ser básicos y que debían haber impedido que esas viviendas se registraran". "Y todo ello en base a esa regulación que se hizo de acuerdo con todo el sector", ha destacado.

En ese sentido, ha asegurado que el gobierno valenciano va a "trabajar contra la competencia desleal" e irá "contra aquel que no cumpla con la normativa", porque apuesta por un turismo "de valor, que ponga también al cliente en el centro".

No obstante, ha advertido: "No vamos a permitir que discursos politizados e ideologizados demonicen un sector que tantas oportunidades da a los valencianos y a las valencianas y que nos ha posicionado en el mapa global".

Así, ha pedido desligar a este sector de la problemática de la vivienda, ya que asegura que la escasez de vivienda "muchas veces viene por la propia ley de arrendamientos urbanos, o por la falta de creación de suelo, o por la demonización de otro sector como en su momento fue el sector de la construcción".

"Nosotros lo que hacemos es regular escuchando el sector para tener una oferta que permita la convivencia, que respete nuestro territorio, que respete a las personas, pero que siga permitiendo disfrutar a las personas de esta tierra y de lo que los empresarios y empresarias de esta tierra ofrecen", ha apuntado.

UN CRECIMIENTO QUE SE DEBE GESTIONAR

La consellera ha explicado que esta temporada de verano "está funcionando muy bien" con ocupaciones hoteleras por encima del 85 % y localidades que superan el 90 %". Además, ha destacado que mes a mes se baten récords de pasajeros en los aeropuertos de la Comunitat Valenciana. Ha expuesto que el turismo supone el 19 % del PIB de la Comunitat Valencana y el 17 % del empleo.

La clave, ha subrayado, es "gestionar todos estos datos positivos y regular" con una estrategia "perfectamente alineada con el sector". La consellera ha destacado el trabajo y la colaboración para segmentar la oferta y buscar "nichos" complementarios al turismo de sol y playa, como el de interior, el deportivo, el gastronómico, el cultural e incluso el astronómico, más allá del eclipse. El objetivo es "continuar en esa desestacionalización que ya es una realidad".

"MÁS EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD"

La Comunitat Valenciana arrancó el verano liderando el crecimiento del empleo turístico en España, con un aumento del 4,3 % de las afiliaciones del sector en junio. Preguntada por si mejora también la calidad y las condiciones del empleo, Marián Cano liga este objetivo, de nuevo, a la desestacionalización que permite "un empleo estable".

También ha indicado que el diálogo entre sindicatos y empresas permite que "año tras año vayan mejorando las condiciones" de los convenios. Cano ha asegurado que tanto la Conselleria como las empresas tienen "cada día el foco más puesto en la sostenibilidad", que pasa también por tener como "punto central mirar por las personas". También ha puesto en valor la formación continua que imparten los CdT para mejorar la calidad del empleo turístico.

Sobre si falta mano de obra, Marián Cano ha reconocido la reivindicación del sector turístico y los industriales sobre su necesidad de incorporar talento. En este punto, ha destacado tanto las ayudas en cualificación como en posicionamiento del sector y en digitalización para hacerlo atractivo al talento.

Preguntada por si la regularización extraordinaria de población migrante puede ayudar a cubrir las vacantes de empleo, ha defendido que, "cuando hay puestos de difícil cobertura, se pueda buscar colaborar con aquellos destinos donde podemos conseguir esa inmigración que llegue ya con una regularización en origen para cubrir esos puestos de trabajo".

"Donde hay oportunidades de trabajo, se generan oportunidades para las personas y, si tienen que venir de otros destinos, por supuesto que son bienvenidos. Siempre todo regularizado y organizado y para eso, de hecho, a nivel estatal siempre se preguntan cuáles son los puestos de difícil cobertura", ha comentado.

TASA TURÍSTICA

Respecto al rechazo del Consell a la tasa turística y la postura de la alcaldesa de València, María José Catalá, de defender un marco nacional y un diálogo con el sector para estudiar su puesta en marcha, Marián Cano ha señalado que la "clave" siempre está en el diálogo con el sector, cuya posición "está bastante clara".

"Y de hecho, el PP en su programa llevaba la eliminación de la tasa turística y esa posición tan clara era con el diálogo del sector. A partir de ahí, nosotros lo que hemos hecho ha sido cumplir con una promesa electoral, algo que debería ser obligación para muchos otros partidos", ha comentado.

Marián Cano ha añadido que el turismo aporta "el 19 % de la recaudación de impuestos de esta comunidad" y que este montante supone "una aportación más que importante". Así, ha defendido que "la fiscalidad debe acompañar, no debe lastrar ni restar competitividad".

"ILUSIONADOS" CON NUEVAS RUTAS AÉREAS

Respecto a las reuniones avanzadas por Cano en la pasada edición de Fitur para atraer rutas aéreas directas de destinos desde Estados Unidos o Canadá, Marián Cano ha asegurado que desde el Consell están "implicados y aplicados", además de "ilusionados" con que haya "novedades importantes cuando se anuncie la próxima temporada".

La consellera ha afirmado que la administración trabaja "respetando la discrecionalidad" y que se están implementado "políticas que hacen que este destino sea un destino aspiracional", se están desarrollando reuniones con turoperadores y distintas aerolíneas, se está generando un "marco de confianza", se ha reforzado el equipo de turismo dedicado a estos proyectos y se trabaja también a través de la mesa de la conectividad. Ha recordado que el pasado verano se estrenó la conexión con Montreal. "Estamos volcados en ver si podemos conseguir alguna conexión más", ha insistido.