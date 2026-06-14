Marián Cano visita la feria de calzado Expo Riva Schuh en Italia para apoyar a las empresas de la Comunitat

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en la feria Expo Riva Schuh & Garda Bags - GVA

ALICANTE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, se ha desplazado a Italia para visitar la feria Expo Riva Schuh & Garda Bags, considerada "una de las principales citas" del calendario internacional para el sector del calzado y accesorios, con el objetivo de mostrar su apoyo a los expositores de la Comunitat Valenciana.

En la presente edición han participado un total de 40 expositores españoles y 60 marcas, de los cuales el 70 por ciento proceden de la Comunitat Valenciana y concretamente de Elche, unos 28 expositores. La participación española está organizada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

"Una vez más comprobamos 'in situ' la apuesta de las empresas de la Comunitat Valenciana, y en este caso de la provincia de Alicante, por los grandes eventos internacionales", ha señalado Cano.

Expo Riva Schuh es actualmente la principal feria internacional para el calzado de volumen de gama media y es el primer evento en el calendario para la presentación de las nuevas colecciones de calzado y bolsos para el verano 2027.

"Con más de 1.000 empresas expositoras de 44 países y con la participación de minoristas, distribuidores, importadores y operadores de comercio electrónico con capacidad de compra, esta feria constituye una oportunidad real para las empresas de alcanzar interesantes acuerdos comerciales", ha explicado.

Además, ha añadido Cano, la participación de las empresas valencianas en Expo Riva Schuh "tiene una incidencia en la apertura de mercados, la generación de contactos internacionales, la validación de tendencias, la captación de información estratégica y el fortalecimiento de la marca colectiva del calzado valenciano en uno de los principales puntos de encuentro mundiales del sector".

La consellera, asimismo, ha realizado un recorrido por los 'stands' de las empresas alicantinas presentes en el certamen para conocer sus impresiones sobre esta cita ferial y ha puesto de relieve la apuesta de la Conselleria por "seguir diseñando programas y apoyos con el fin de impulsar la internacionalización de los distintos sectores de la economía valenciana".

Durante la visita, Cano ha estado acompañada por el presidente de la Federación de Industrias de Calzado Español (FICE), Vicente Pastor, y por la secretaria general de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), María Ángeles López Rico.

Respecto al sector del calzado, la consellera ha destacado el "liderazgo estructural de la Comunitat Valenciana, con un sector que ha demostrado su capacidad para adaptarse y ser competitivo en los mercados internacionales y que está aprovechando su saber hacer para seguir ganando cuota de mercado en el exterior". "En este objetivo cuentan con el apoyo de la Conselleria de Industria y de este Consell", ha remarcado.

EXPORTACIONES CALZADO

De acuerdo a los datos de la Generalitat, la Comunitat Valenciana se sitúa como la región española más exportadora, con el 32% del calzado español en general y con un 38% en el caso de calzado de piel.

Las exportaciones de calzado de la Comunitat Valenciana han alcanzado un valor de 1.137 millones de euros en 2025, lo que representa un ligero descenso del 0,6% con respecto al año anterior.