Marian Díez gana el XXVI Premi Evarist Garcia de Teatre Breu de la Diputación de Alicante con 'Senyals de fum'

Marian Díez (d) gana el XXVI Premi Evarist Garcia de Teatre Breu de la Diputación de Alicante con 'Senyals de fum' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La monovera Marian Díez ha ganado el XXVI Premi Evarist Garcia de Teatre Breu de la Diputación de Alicante con la obra 'Senyals de fum', "un homenaje a las madres y a la tormenta de sentimientos que surge tras su pérdida".

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha hecho público el fallo de esta nueva edición del galardón literario junto a la miembro del jurado Mar Llinares, técnico de Cultura del Ayuntamiento de la Vila Joiosa, y la ganadora del certamen.

El diputado ha resaltado "la relevancia de este premio, creado en el año 2000 y dotado actualmente con 5.000 euros, cuyo principal objetivo es fomentar e impulsar el teatro en lengua valenciana para dinamizar y poner en valor la escena teatral, incentivando y animando a la creación de textos".

El responsable provincial ha destacado que a esta edición han concurrido un total de 20 trabajos, diez más que en la anterior convocatoria, "lo que supone una gran satisfacción para esta institución".

El jurado, presidido por Navarro, ha estado formado también por Alicia Garijo, delegada territorial del Instituto Valencià de Cultura (IVC) en Alicante; Isabel Marcillas, doctora de Filología Catalana en la Universidad de Alicante (UA), y Maria Àngels Francés, doctora en Filología Catalana, según ha explicado la Diputación en un comunicado.

Según Díez, 'Senyals de fum' "es un homenaje a las madres y a la tormenta de sentimientos que surge tras su pérdida". "Una experiencia emocional que recojo en esta obra desde la ternura, el humor y nuestras raíces, tres de las palabras más bonitas que tenemos", ha apuntado. Precisamente, esos sentimientos se llevarán a escena en el Teatro Arniches de Alicante "en los próximos meses" y la propia Marian Díez interpretará uno de los papeles protagonistas.

TRAYECTORIA

Monologuista, guionista y actriz, la autora, natural de Monóvar, es licenciada en Sociología en la UA y trabaja en el Ayuntamiento de Monóvar como programadora cultural. Además, es coordinadora de la revista 'Festes de Monòver' y autora de obras como 'Sempre plou quan no hi ha escola', con prólogo de Andreu Buenafuente, y 'La ràdio a Monòver'.

También ha escrito 'No t'ho diré mai', con la que ganó el XXVI Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià de la Diputación de Alicante, y obras como 'Una boda poc convencional' o 'La dona del alcalde', que este viernes sale a la venta.

Además, Díez es columnista de 'Diari La Veu' y en diferentes etapas ha coordinado el boletín municipal de Monóvar. En televisión ha participado en diversos programas, entre los que destaca 'L'escenari', de Punt 2; 'Parlar sol', de Reus TV, o 'Assumptes interns' y 'Comediants', de À Punt. Asimismo, ha colaborado puntualmente en el programa 'Pròxima parada' de À Punt Ràdio.