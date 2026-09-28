MarisGalicia vuelve este fin de semana a València con más de 40 toneladas de marisco fresco

Archivo - El evento gastronómico MarisGalicia (archivo) - MARISGALICIA - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

MarisGalicia regresará este viernes, 2 de octubre, a València, a la gran carpa de la Estación del Grao, donde permanecerá hasta el día 25 del mismo mes, según ha informado la organización en un comunicado. Se trata de un espacio de más de 1.500 m2 convertido en un puerto gallego con capacidad para más de 1.000 personas, cocinas a la vista, barras, panadería, arrocería y hasta un vivero de mariscos.

La propuesta mantiene sus cifras "de vértigo": 40 toneladas de marisco, 15.000 botellas de albariño y ribeiro y más de 25.000 visitantes previstos, han apuntado las mismas fuentes.

"Bogavantes vivos que saltan antes de llegar a la plancha, percebes recién llegados del Atlántico, cigalas que se deshacen en la boca, pulpo a feira y jugosas patas de centollo son solo algunas de las estrellas de un menú que promete hacer las delicias de todos", han subrayado.

El sistema de pedido sigue siendo "tan sencillo como siempre": hoja en mano, recorrer los puestos y confeccionar un menú a medida, "para después disfrutarlo cómodamente en el comedor, interior o terraza", han dicho. Todo ello regado con los ricos caldos gallegos y a unos precios "muy populares".

Desde que comenzó su andadura en 2009, este evento ha recorrido las principales capitales del país: Madrid, Barcelona, Palma, Vitoria, Sevilla, Pamplona, Bilbao, Tarragona, Gijón, Santander, San Sebastián, Albacete, León, Granada, Valladolid o Córdoba.

En total, son seis grandes stands que incluyen la panadería, con empanadas, tartas y el clásico pan gallego; el puesto de arroces, donde los maestros arroceros preparan con mimo recetas tradicionales; la pulpería, el espacio de plancha y cocidos, con un vivero en el que puedes elegir la pieza que quieres comer; un bar con vinos y licores y la zona de recuerdos. Todo este espectáculo gastronómico estará acompañado por música en vivo de gaitas y danzas gallegas.

Además, esta edición se mantiene el sistema de pedidos para recoger, a través de whatsapp o teléfono. El horario de MarisGalicia será de Lunes a Sábado de 13 a 16.30 y de 20 a 23 horas. Los domingos, de 13 a 16.30 horas.