Marlaska dice que la regularización tiene "todas las garantías" y que se luchará contra el fraude "en caso que exista"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), interviene durante el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, a 12 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes cuenta con "todas las garantías" y en este marco ha garantizado que se luchará contra el fraude "en caso de que exista".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en València, tras asistir al acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, preguntado por la alerta interna emitida por la Policía Nacional en la que recuerda los criterios de actuación al detectar un aumento del 60% de las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de ciudadanos extranjeros que quieren acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes.

Marlaska ha precisado que no se trata de una denuncia, sino de un informe "sobre una realidad que están observando", y ha recalcado que el Real Decreto de regularización parte de un "compromiso del Gobierno con las personas que han venido aquí con la voluntad firme de trabajar y de ayudar a que este país siga creciendo".

Dicho esto, ha garantizado que este proceso se realizará "conforme a la disposición normativa aprobada y con todas las garantías", al tiempo que ha subrayado que la misma cuenta con requisitos para "hacer frente al fraude en caso de que exista, como en cualquier otra actividad".

Sobre cómo se va a poder acreditar en este caso, el ministro del Interior ha resaltado que la Policía "sabe trabajar muy claramente", así como también "el conjunto de las instituciones del Estado, para poder eludir cualquier fraude en cualquiera de las posibilidades o manifestaciones". "O sea que confianza plena", ha agregado.