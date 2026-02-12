Marlaska insta a Guardiola a ser "responsable de sus propios actos" tras haber convocado elecciones en Extremadura

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), durante el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, a 12 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado a la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, a hacerse "responsable de sus propios actos y de sus propias actuaciones" tras haber asumido "la responsabilidad de convocar unas elecciones" en esta región.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en València, tras asistir al acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, sobre si considera que el PSOE debería abstenerse en la investidura de Guardiola para evitar que Vox entrara al Ejecutivo regional.

No obstante, fuentes de Ferraz han garantizado a Europa Press que el PSOE se niega a favorecer un gobierno de la 'popular' María Guardiola en Extremadura y rechaza por completo que vaya a abstenerse en su investidura si no consiguen llegar a un acuerdo con Vox. "No va a haber abstención", han recalcado, después de que algunos socialistas extremeños pusieran sobre la mesa esta posibilidad y recuerdan que la propia Guardiola prefiere a Vox y se ha mostrado en contra de colaborar con el PSOE.

Por su parte, Grande-Marlaska ha asegurado que le "gustaría que, quien asumió la responsabilidad de convocar unas elecciones, se haga responsable de sus propios actos y de sus propias actuaciones", en referencia a María Guardiola.

A juicio del ministro, "cada uno es libre para tomar las decisiones conforme al ordenamiento jurídico, como hizo la presidenta de Extremadura", pero ha advertido a la dirigente 'popular': "Igual que se es libre para tomar una decisión, y también en política, hay que ser siempre responsable. No casa lo uno sin lo otro".