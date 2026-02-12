Marlaska niega que la ley de multirreincidencia sea "una concesión" y defiende que responde a aumentar garantías legales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), durante el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, a 12 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que la reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia sea "una concesión a nadie", sino que "simplemente" es una disposición que se ha entendido "oportuna" para incrementar garantías legales y aplicar una norma "a la gravedad de unos hechos".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en València, tras asistir al acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, después de que el Congreso haya aprobado con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN la reforma penal impulsada por el partido de Carles Puigdemont para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno para desbloquear otras leyes.

La ley ha evidenciado una fractura entre los dos partidos que componen el Ejecutivo, ya que Sumar la ha rechazado enérgicamente, al igual que los socios de izquierda Bildu, Podemos, BNG y Compromís. En cambio, ERC se ha abstenido a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Cataluña.

Preguntado por este asunto, Grande-Marlaska ha hecho hincapié en que la reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia ha sido "una pretensión y una petición de distintos partidos políticos, también desde el entorno judicial y la Fiscalía", desde donde "siempre ha habido una petición al objeto de que se regulara oportunamente y convenientemente como creo que se ha hecho en este último momento".

"No es una concesión a nadie, sino simplemente es una disposición que se ha entendido oportuna para una aplicación de la norma a los hechos y a la gravedad de unos hechos. Con lo cual, es simplemente ese quehacer político de incrementar las garantías legales para responder más adecuadamente a unos concretos hechos delictivos", ha argumentado el ministro.

Respecto a la posibilidad de expulsión, Grande-Marlaska ha concretado que estas "no dependen de la multirreincidencia, sino de otras circunstancias, como el que una persona haya sido condenada por determinados delitos y siempre en ese sentido, o por una sustitución de una pena que se imponga, o por que conlleve luego una resolución o un expediente administrativo".