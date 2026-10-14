El MARQ acoge el Congreso Nacional de Arqueología para abordar "retos" actuales y futuros

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ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acogerá el IV Congreso Nacional de Arqueología Profesional, que abordará los "retos" del presente y el futuro de esta disciplina. Las jornadas se celebrarán los días 16 y 17 de octubre, con formato presencial y en 'streaming', bajo el lema 'Arqueología en el siglo XXI: ciencia, tecnología y sociedad'.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado los pormenores de este encuentro y ha destacado que "es un orgullo que el MARQ acoja un congreso de ámbito nacional que sitúa a Alicante en el centro del debate sobre el presente y el futuro de la arqueología".

"La investigación, la innovación tecnológica y la divulgación son fundamentales para seguir avanzando en el conocimiento y la protección de nuestro patrimonio. Desde la Diputación de Alicante apostamos por impulsar espacios de encuentro que favorezcan el intercambio de experiencias y acerquen la arqueología a la sociedad", ha aseverado Navarro en un comunicado.

Según la institución provincial, profesionales, investigadores y especialistas del patrimonio compartirán experiencias, presentarán nuevas investigaciones y debatirán sobre "los desafíos científicos, tecnológicos, éticos y sociales de la disciplina".

"Una cita de ámbito estatal que promueve el intercambio de conocimientos, la innovación y el fortalecimiento de la arqueología profesional", ha apuntado respecto a este congreso, organizado por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y por el MARQ.

El encuentro articulará sus contenidos en torno a tres grandes ejes, que son la arqueología profesional y ejercicio de la profesión; el análisis de las tecnologías aplicadas y la innovación arqueológica; y la difusión, interpretación y participación social en la ciencia arqueológica.