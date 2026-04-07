El MARQ acoge una jornada sobre las creencias y el simbolismo funerario en Iberia

Archivo - Fachada del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acoge este miércoles una jornada sobre las creencias y el simbolismo funerario en Iberia en los siglos IV y III a. C., enmarcada en las investigaciones científicas y arqueológicas llevadas a cabo en la Cova del Randero de Pedreguer.

Bajo el título 'Rituales de pastores', el encuentro, que arrancará a las 18.00 horas y estará abierto a todas aquellas personas interesadas, prevé reunir a voces expertas como el director del Museo Nacional de Arqueología de Portugal, Antonio Carvalho; las catedráticas de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Primitiva Bueno, y de la Universidad de Granada (UGR), Margarita Sánchez Romero.

Además, se espera que también participen Consuelo Roca de Togores y Jorge A. Soler, comisarios de la exposición temporal sobre el canibalismo entre pastores que se puede visitar actualmente en el vestíbulo del museo.

Esta muestra, inaugurada el pasado mes de diciembre, presenta los resultados de las investigaciones realizadas entre 2007 y 2021 por un equipo de especialistas en el marco del proyecto de Excavación Arqueológica de la Cova del Randero, impulsado por la Diputación, a través del MARQ y en "estrecha colaboración" con el Ayuntamiento de Pedreguer, según ha resaltado la institución provincial en un comunicado.

Los resultados de aquellos trabajos pusieron al descubierto piezas y restos de canibalismo, como el conjunto de puntas de flecha, un cráneo utilizado como reliquia, una vasija y restos de la mandíbula de un niño, que pueden verse en la exposición y que confirmaron el primer hallazgo de canibalismo ritual del levante peninsular en el contexto del Neolítico.

En la Cova del Randero se hallaron restos óseos de dos niños, uno de aproximadamente ocho años y otro recién nacido. Su estudio reveló diversas marcas en la superficie de los huesos como cortes realizados con útiles de sílex, fracturas para la extracción de la médula y mordeduras humanas.

"Estas señales evidencian un tratamiento particular de los cuerpos tras la muerte, sugiriendo la práctica del canibalismo como un rito funerario vinculado al duelo", ha concluido la Diputación.