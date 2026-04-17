Archivo - El MARQ celebra el Día de los Monumentos con unas jornadas de puertas abiertas en los yacimientos - MARQ - Archivo

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha programado una jornada de puertas abiertas en los yacimientos y monumentos dependientes de la Diputación de Alicante para celebrar este sábado el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Arqueológicos.

Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, la Diputación se suma un año más a esta iniciativa mundial para "sensibilizar y promocionar el rico patrimonio histórico y monumental que atesora la provincia".

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios Arqueológicos, declarado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) con la aprobación de la Unesco desde 1984, se celebra este año en todo el mundo bajo el lema 'Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos: preparación, respuesta y recuperación'.

La propuesta del MARQ se llevará a cabo en cuatro emplazamientos. Por un lado, en los yacimientos ubicados en la comarca de L'Alacantí, el de La Illeta dels Banyets en El Campello y el de El Tossal de Manises Lucentum en Alicante, ambos en su horario habitual de apertura, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas.

Por otra parte, en la comarca de El Comtat, también se podrá visitar con entrada libre la Torre almohade de Almudaina, en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Asimismo, el acceso a la Cava Gran de Agres se realiza con visita libre, sujeta a la normativa del Parque Natural de Serra Mariola, y con las recomendaciones de uso de calzado cómodo y gorra o sombrero, además de proveerse de botella de agua y protección solar.

Las personas interesadas en estas jornadas de puertas abiertas pueden obtener más información y horarios en la página web del Museo.