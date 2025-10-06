El MARQ organiza jornadas de puertas abiertas para celebrar las festividades del 9 y el 12 de octubre

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ofrecerá dos jornadas de puertas abiertas al público para conmemorar el Día de la Comunitat Valenciana, el 9 d'Octubre, y el Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de este mes.

La Unidad Didáctica de la Fundación CV MARQ ha organizado diversas actividades para las familias durante estos dos días. Así, el día 9 a las 11.30 horas está prevista una visita animada en valenciano a la sala de la Edad Media, seguida de un cuentacuentos y talleres. Ambas actividades se ofrecerán también en lengua de signos. Además, el domingo, 12 de octubre, a las 12.00 horas, habrá una visita teatralizada.

Durante estas dos jornadas, el público podrá disfrutar también de visitas guiadas a las salas de la exposición permanente, con un aforo máximo de 30 personas por pase, con previa inscripción en las taquillas del MARQ, así como visitas organizadas para conocer de cerca las salas cronológico-culturales permanentes del museo y entrar en detalles que pueden pasar desapercibidos en la visita habitual.

El horario para estas visitas guiadas será a las 10.30 horas en la Sala de Prehistoria, a las 11.30 horas en la Sala de Íberos y a las 12.30 horas en la Sala de Roma, según ha señalado la Diputación de Alicante en un comunicado.

COVA DE L'OR

Como novedad, este año se ha sumado a la programación de actividades en el MARQ la apertura de las visitas a la Cova de l'Or en Beniarrés con carácter especial, el 9 de octubre, tras la finalización de las actuaciones de mejora llevadas a cabo este verano en el interior del yacimiento.

Tras el paréntesis del verano, este museo de sitio y su centro de interpretación serán visitables, mediante previa reserva, durante los fines de semana comprendidos entre el 11 y 12 de octubre y el 13 y 14 de diciembre de 2025.

El acceso tanto al centro de interpretación como al yacimiento de la Cova de l'Or se circunscribe a las visitas guiadas, previamente concertadas y hasta completar el aforo máximo de 15 personas por pase, promovidas por la Fundación CV MARQ, tras el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Beniarrés, con el objetivo de "preservar el valor del legado patrimonial e histórico del yacimiento arqueológico" convertido en museo de sitio. No está autorizada la visita libre.