El MARQ presenta a la comunidad docente su guía educativa para el nuevo curso escolar

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ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CV MARQ ha presentado ante la comunidad docente de la provincia de Alicante su guía educativa para el curso 2026-2027, con una "amplia" programación tanto para el museo como para los yacimientos y monumentos dependientes de la Diputación de Alicante.

Durante la presentación de la iniciativa, los responsables y técnicos del MARQ han detallado las diferentes acciones que incluye la guía, entre ellas talleres, material educativo, cursos de formación del profesorado, proyectos pedagógicos, conferencias, presentaciones y visitas guiadas.

La propuesta, que desarrolla la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ, se inicia en la Prehistoria y finaliza en la Edad Moderna, acompañada de juegos, cuentos, vídeos y talleres didácticos adaptados, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Además, esta planificación busca que los escolares puedan participar de manera activa en "la reproducción de elementos decorativos de cerámicas íberas, telares o mosaicos romanos o de arte rupestre".

A estas acciones se suma, en esta edición, la exposición internacional 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia', que podrá visitarse hasta el 2 de mayo de 2027.

En este contexto, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha señalado que la guía ofrece a los docentes de infantil, primaria y secundaria "herramientas y recursos" con los que ampliar "las posibilidades pedagógicas y de formación" para acercar la historia y el patrimonio cultural al alumnado.

Asimismo, ha apuntado que los proyectos educativos para los diferentes centros escolares están diseñados con el propósito de "enriquecer y potenciar la experiencia pedagógica" de los alumnos, al tiempo que les ofrece "una oportunidad única" para explorar el mundo de la arqueología, profundizar en la historia de la provincia alicantina y en la de las civilizaciones y culturas que la han precedido.

Por otra parte, la Fundación ha ofertado las jornadas de formación al profesorado, unos cursos reconocidos por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana que en esta anualidad impartirán las arqueólogas Teresa Ximénez y Adoración Martínez, relacionados con los proyectos de investigación y excavaciones en los yacimientos del Cabezo Molino, en Rojales, y La Illeta, en El Campello.

BALANCE DEL CURSO 2025-2026

Respecto al curso académico 2025-2026, el MARQ y los yacimientos de La Illeta y Lucentum recibieron un total de 17.613 alumnos. Esta cifra dobla prácticamente el número de escolares que visitaron estos espacios culturales de la Diputación de Alicante el curso anterior, en el que se atendieron a 9.205 alumnos, de acuerdo con la institución provincial.

Las reseñas que recoge el informe de datos escolares del curso 2025-26 indican que MARQ es "un recurso valioso para la enseñanza, al permitir y ayudar a los alumnos y alumnas a entender y sentir la historia de una forma más experiencial y adaptada a sus necesidades".

Además, desde hace tres años, la Fundación MARQ ha modernizado y mejorado el procedimiento de concertación escolar con una plataforma accesible desde la página web del museo, según la Diputación.