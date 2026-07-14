Los de Marras encabezan el cartel del III Peña Rubia Sound, el 25 de julio en Casas Bajas

Los de Marras en un concierto - PEÑA RUBIA SOUND

VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Casas Bajas inicia la cuenta atrás para el III Peña Rubia Sound, que se celebrará el próximo sábado 25 con Los de Marras como cabezas de cartel.

Durante una intensa jornada de música en directo, que se prolongará toda la tarde y noche, actuarán Los Kilómetro, Los Brutos del Rinkón, Ska Rira, A Tercio Pelao, Contaminación Acústica, 7 Catorze y Mr. Simón Ska Band.

Con este cartel, el festival emergente del interior valenciano volverá a combinar grupos de referencia del panorama nacional con bandas emergentes y formaciones vinculadas al territorio, destacan sus organizadores.

Las entradas ya se pueden adquirir tanto de forma presencial, en el Ayuntamiento de Casas Bajas, como a través de la plataforma online habilitada para el evento.

El festival está organizado con la colaboración del Ayuntamiento, la comisión de fiestas Casas Bajas 2025-2026 y El Garaje Producciones.