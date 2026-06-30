El martes llega con un ascenso de temperaturas máximas en Valencia y posibles tormentas en el norte de Alicante

Predicción de la Aemet - AEMET

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este martes cielos poco nubosos o despejados en general, con nubosidad de evolución diurna en el interior durante la segunda mitad del día y posibles chubascos aislados y acompañados de tormenta en el norte de Alicante por la tarde.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en Valencia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, los termómetros alcanzarán los 33 grados en la ciudad de València, donde no bajarán de 23 º. Castelló de la Plana espera la misma mínima y hasta 34 º de máxima, mientras que el mercurio en Alicante oscilará entre los 24 º y los 31 º.

Por lo demás, soplará viento flojo de dirección variable, tendiendo a sureste por la tarde.