Martínez anuncia que "en breve habrá vía libre para la ansiada ampliación" de la Ciudad de la Justicia de València

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, comparece en Les Corts para explicar las líneas de trabajo de su departamento - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha anunciado este jueves que ya se han reunido con la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València para poder revertir el solar que albergará la ampliación de la Ciudad de la Justicia de València, que estaban cedidos a la Conselleria de Educación, y "en breve, tendremos la vía libre para poder empezar con esa ansiada ampliación".

"Estamos trabajando y haciendo todo lo que no se hizo porque, se puede anunciar a bombo y platillo, pero nosotros hemos hecho los deberes para que esto avance y el próximo año se culminarán también las obras de reforma del Tribunal Superior de Justicia que se han demorado en exceso", ha recalcado la consellera en su comparecencia este jueves en Les Corts para explicar las líneas de trabajo de su departamento con las nuevas competencia adquiridas tras la remodelación del Consell.

Al respecto, ha destacado que el camino iniciado es el "correcto" y han "avanzado" en todos los retos de la Justicia "a pesar de la insuficiencia financiera estructural que impide a la Generalitat prestar los servicios públicos en las mejores condiciones que merecen los valencianos" y a "la ya habitual falta de diálogo, de lealtad y de colaboración del Gobierno de España para con los valencianos": "La justicia peca de ser lenta, faltan unidades judiciales y letrados de la Administración".

Con todo, ha apuntado que "afortunamente" el contexto en el ahora interviene "no tiene nada que ver" con su intervención de hace un año, cuando asumió la cartera en diciembre del 2024. "La recuperación social y económica de los territorios afectados por la dana avanza a paso firme", ha asegurado Martínez, que ha recalcado que en el ámbito de la Administración de Justicia "se han desarrollado las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad en el funcionamiento de este servicio público". "La situación hoy no es la misma que hace un año, pero no olvidemos que el dolor y el sufrimiento desde que se perdió todo", ha remarcado.

Martínez ha recalcado que un año después está "convencida" de que el camino iniciado es "el correcto" y por ello, ha señalado que su política va a ser "continuista" por cuanto "los grandes retos" son "tanto estructurales como coyunturales". Por contra, desde la oposición le han acusado de estar en el día "de la marmota", de "vivir de las rentas" del Botànic y de "no haber hecho nada este año".

La consellera ha apuntado que "seguirán trabajando al servicio de las empresas y familias valencianas garantizando su prosperidad y consolidando los avances obtenidos en estos dos años de gobierno del cambio" y se ha marcado como retos "transformar y modernizar y agilizar la Justicia en la Comunitat Valenciana; la protección y asistencia a atención integral a las víctimas del delito, especialmente a las de violencia sobre la mujer" y ha recordado que se va a garantizar una atención "integral, gratuita y accesible a las víctimas de la ocupación ilegal de viviendas, ofreciendo apoyo jurídico, psicológico y social".

Del mismo modo, ha afirmado que en los últimos tiempos "se han incrementado los ataques a nuestras señas de identidad" y por eso ha recordado que ya se ha iniciado el procedimiento para presentar un proyecto de ley de señas de identidad".

Asimismo, ha recalado que seguirán garantizando el acceso a la justicia gratuita en "las mejores condiciones" para los profesionales y promoverán "la concordia en la reparación y una convivencia en libertad", así como "reforzar y promover la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana para retornar la confianza en las instituciones y mejorar aún más los estándares de calidad de nuestra democracia dando respuesta a las exigencias de una ciudadanía cada vez más exigente y responsable".

También ha anunciado el inicio de un proceso de estabilización del personal temporal de la Administración de Justicia de la Generalitat y la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión del documento electrónico. "No somos un Consell conformista que elude su responsabilidad, como hace el Gobierno de Españas, somos un Consell que asume en el ejercicio de sus competencias jurídicas", ha recalcado.

En materia de infraestructuras ha destacado que se ha inaugurado ya el Palacio de Justicia de Gandia, se está amueblando el de Lliria y a principios del próximo año se finalizará la construcción de la sede de Alzira, cuyo traslado está previsto se realice en el mes de febrero del año 2026. Además, se continuará avanzando en la Ciudad de la Justicia de Alicante y se iniciarán las obras de Ontinyent, cuya adjudicación ya está realizada, y se licitarán las obras de Sagunto.

"DÍA DE LA MARMOTA"

Por contra, desde el PSPV Ernest Blanch ha señalado que "la realidad" es que la presencia de Martínez es "la constatación de un fracaso estrepitoso" porque es la tercera consellera de Justicia en 18 meses, una vergüenza, es usted es la prueba viviente de la improvisación constante".

Blanch le ha exigido un calendario de inauguraciones de infraestructuras, le ha acusado "desproteger" a las víctimas de la violencia machista, y en ese sentido le ha cuestionado si ha pedido la destitución del alcalde popular de Jérica (Castellón) investigado por un juzgado de Segorbe por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad.

Asimismo, le ha preguntado "qué instrucciones ha dado al Departamento de Transparencia para levantar el secreto sobre la gestión de la dana", y le ha acusado de "hablar de concordia para blanquear el franquismo". "Han recortado el presupuesto de la memoria a la mitad, quitan dinero para identificar el ADN de las fosas, y la dan para poner cruces, 30.000 euros para satisfacer la ideología ultra", ha recriminado.

Del mismo modo, desde Compromís Jesús Pla han coincidido en que estamos en "el día de la marmota" porque en esta legislatura llevan "cuatro intervenciones y siempre dicen lo mismo" y en ese sentido le ha recriminado: "Si usted repasa su intervención, verá cómo es exactamente lo mismo lo que nos ha dicho hoy que hace un año, no han hecho absolutamente nada en este año". Por ello, le ha advertido que "no pueden tener una política continuista" y deben paliar los "incumplimientos reiterados" y le ha reclamado que no presenten la proposición "ridícula" de ley de señas de identidad porque, ha advertido, "si la aprueben, cuando volvamos a gobernar, la derogaremos".

Desde Vox, el síndic Jose María Llanos ha destacado los aspectos que gracias a su formación se han impletando, como "poner fin a la mal llamada ley de democrática", aunque ha señalado que quedan retos pendientes y en ese sentido ha apuntado que "si cumple con sus compromisos y actúa en defensa de todos los actores comprometidos con la justicia" contará con su apoyo.

En su turno de réplica la consellera ha lamentado que "queda claro que algunos insisten en anteponer el interés partidista por encima de los intereses de todos los valencianos". "Allá ustedes si no son capaces de aportar ninguna idea", ha señalado Martínez, que ha aspostillado: "La gente no entiende de títulos competenciales, quiere que los servicios se presten con la calidad que merecen, y voy a estar siempre dispuesta para debatir siempre que se haga desde el respeto, el rigor y la responsabilidad".