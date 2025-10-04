Martínez Mus acusa a Morant de "generar animadversión" antes del 9 d'Octubre: "No ayuda a que la procesión sea cívica"

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha acusado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, de "generar animadversión" antes de las celebraciones del 9 d'Octubre, lo que, a su juicio, "no ayuda a que la procesión sea cívica".

Así se ha expresado este sábado el conseller en declaraciones a los medios de comunicación en València, al ser preguntado por el 9 d'Octubre, después de que este viernes Morant acusara al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "provocación" al anunciar el jefe del Consell que asistirá a la Procesión Cívica del Día de la Comunitat Valenciana.

Al respecto, Martínez Mus se ha mostrado "muy preocupado" por lo que considera una "dinámica y escalada de agresividad o de generar un clima que no es el adecuado y que no es, por supuesto, digno de ese apellido que suele tener la procesión del 9 d'Octubre, que es cívica, y no se está cumpliendo".

En este contexto, ha criticado que las declaraciones de Morant son una "irresponsabilidad" y ha acusado a la líder de los socialistas valencianos de "generar fuego y animadversión" para el 9 d'Octubre. "Creo que es una irresponsabilidad de quien tiene, precisamente, la responsabilidad de garantizar la seguridad de este acto", ha insistido.

Por ello, ha calificado de "muy lamentable" esta actitud, que "no ayuda para nada a que esta procesión sea cívica". "La ministra Diana Morant debería ejercer más de ministra, porque es responsable como parte del Gobierno de España de garantizar que los valencianos puedan disfrutar de su 9 de octubre con tranquilidad y seguridad, y está haciendo exactamente lo contrario. Eso es totalmente reprobable", ha zanjado Martínez Mus.