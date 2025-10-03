Morant acusa a Mazón de "provocación" ante el anuncio de su asistencia a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, de mayo de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado este viernes al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "provocación" al anunciar que asistirá a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre. "Al final está pervertiendo también lo que significa ser valenciano y, sobre todo, lo que significa ser presidente de la Generalitat porque no merece estar sentado como presidente de la Generalitat", ha subrayado.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en Gandia (Valencia), donde ha asistido junto al alcalde Jose Manuel Prieto a la Fira i Festes de la localidad, una visita en la que ha subrayado que los vecinos viven esta fiesta como "una tradición que es medieval" y en la que se "engalana" la ciudad "para celebrarnos a lo largo de siglos, desde la conquista de Jaume I, pasando por la cultura de los Borgia, hasta la modernidad actual".

"Es una continuidad de tradición, de fiesta, de arte y también de lengua. Nosotros hablamos el valenciano, celebramos nuestra cultura e identidad valenciana y lo hacemos en la calle, como se suele hacer, en compañía de la gente, de los jóvenes, de los niños, de la gente mayor", ha expuesto.

"Y como ministra del Gobierno de España, también me gusta estar en la calle, vivir en la calle" que, según ha dicho, lleva "muchos meses pisando" y "compartiendo con la ciudadanía" frente a lo que está haciendo el 'president' Mazón.

A su juicio, "pisar la calle es una de las primeras formas de hacer política" y "estar con la gente" pero "cuando uno no puede pisar la calle y no puede mirar a los ojos a sus vecinos y vecinas, seguramente es porque algo ha hecho mal. Y, por supuesto, lo digo por el señor Mazón".

La líder del PSPV ha criticado que el jefe del Consell "lleva desde el 29 de octubre del año pasado", el día de la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia, "sin pisar la calle porque, cada vez que la pisa, los vecinos, las vecinas, los valencianos, las valencianas, le recuerdan que no quieren que siga de presidente de la Generalitat".

Por ello, ante el anuncio de que Mazón acudirá a la Procesión Cívica y de que "por primera vez pisará la calle", ha señalado que el PSPV lo ve como "una provocación" y ha cuestionado su participación en una procesión "que debe de ser cívica".

"En esa provocación a la ciudadanía podemos tener una representación que no se adecue a la verdadera cultura de la ciudadanía porque él, al final, está pervertiendo también lo que significa ser valenciano y sobre todo lo que significa ser presidente de la Generalitat", ha zanjado.