Martinez Mus apuesta por compaginar la actividad en montes con prevención de incendios: "La prohibición no ha ayudado"

Las nuevas leyes de espacios naturales y huerta eliminarán prohibiciones "sin sentido" para que no sean "cotos cerrados"



VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha explicado que se ha realizado un "intenso trabajo" de prevención de incendios forestales y que su administración está trabajando desde varias normativas en la "compatibilización de actividades", bajo la premisa de que "la prohibición de cualquier tipo de actividad en el monte no ha ayudado".

Martínez Mus, en una entrevista concedida a Europa Press, ha explicado que esta voluntad de apertura y compatibilidad de actividades con el medio natural será la línea que seguirán las nuevas normativas de la huerta valenciana, de espacios naturales y de costas.

"Con los incendios más duros que hemos sufrido, se ha podido comprobar que es más difícil que se queme el terreno que está cultivado y cuidado. Vamos en esa línea, intentando modificar la legislación o modificar las normas para que eso se pueda hacer de forma más sencilla", de forma complementaria a los trabajos de prevención que "se están haciendo de forma insistente", ha comentado el conseller.

Sobre la prevención de incendios, el conseller confía en tener "todos los medios preparados" ante los incendios forestales que se produzcan este verano, aunque ha reconocido que hay que ser "mucho más eficaces en la prevención" y que queda "bastante camino por recorrer, porque partíamos de un punto de salida muy bajo, muy fácil de mejorar".

El titular de Medio Ambiente opina que "para que sea eficaz esa política de prevención, tiene que tener intervención no solo la administración, sino todos los agentes que operan en el monte". "Esa gestión forestal, en la medida en que pueda ser productiva y se pueda sacar algún provecho de los recursos forestales, será más eficiente, más barata de conseguir", ha defendido.

Así, ha rechazado las críticas de la oposición sobre que el Consell haya reducido los recursos para prevención de incendios al "diluir" sus competencias. El conseller ha defendido que esto es una "falacia" porque el objetivo es unir esta prevención a la gestión forestal. "Es una manera de verlo de forma más racional, más lógica y más dotada de contenido. La gestión forestal es básica para la prevención de incendios, tiene todo el sentido que estén unidas, que es lo único que se ha hecho", ha insistido.

HUERTA VALENCIANA

Preguntado por la modificación de la Ley de la Huerta de València, Martínez Mus ha destacado que "la línea general es la misma" se está siguiendo en la Ley de Protección de la Costa "o, en general, con la línea de actuación de esta Conselleria desde el primer día, que es hacerla compatible".

El responsable de Medio Ambiente considera que, tal y como está redactada en la actualidad, se trata de "una ley que solo significa problemas y que no cumple para nada con sus objetivos, que pueden ser más o menos compartidos".

"El final del trayecto en esa modificación es lo mismo, compatibilizar la protección de los valores que se pretenden conservar en la huerta con la actividad normal, razonable, que exige la gente que vive allí y la actividad que se pueda generar allí".

LEY DE ESPACIOS NATURALES

Respecto a los objetivos de la modificación de la Ley de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana, que se ha sometido a consulta pública este verano, "la idea sigue siendo la misma". "Para nosotros los espacios naturales son espacios que tienen que ser conocidos para ser respetados y protegidos, no son cotos cerrados. El eliminar que las personas no puedan acercarse a un espacio natural no es la mejor manera de protegerlo", ha subrayado.

Preguntado por algún aspecto concreto que se recogerá en las modificaciones de esta ley, Martínez Mus ha indicado que "la idea general es eliminar prohibiciones, sobre todo aquellas que no tengan demasiado sentido".

Por ejemplo,cree que "no tiene sentido" el que "no se puedan hacer pruebas deportivas que sean sostenibles en espacios naturales". "Solo tiene sentido si esas pruebas deportivas perjudican en alguna manera al propio espacio", ha agregado.

"Insisto, la idea es que la mejor manera de proteger esos espacios naturales es que sean conocidos, que la gente sepa el valor que tienen y que lo puedan apreciar para que se mejore en esa protección. Si la conciencia social existe y aprecia el valor que tiene eso, todos nos vamos a sentir muy obligados a conservarlo", ha apuntado.

Ante las críticas de la oposición a que la exposición pública de la ley se realice en verano, Martínez Mus ha señalado que después habrá una tramitación parlamentaria y "muchos foros de discusión, muchas oportunidades de hablar".

"Yo creo que estamos siendo bastante propensos a escuchar y atender peticiones y en este caso también va a tener una tramitación de ley que va a permitir participar directa o indirectamente a quien quiera hacerlo", ha asegurado el titular de Medio Ambiente.

En ese sentido, ha remarcado que "cualquiera de los actores que tengan interés" en esta ley están podiendo participar. Ha destacado el caso de la Ley de Protección y Ordenación de la costa, de la que se han recogido "cientas de alegaciones que se están estudiando profusamente de todos los colores y de todos los sentidos".