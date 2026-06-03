Martínez subraya que no se recorta "ni un euro" el presupuesto de atención a víctimas, "especialmente a las mujeres"

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, comparece en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

Reitera su "empeño" de regularizar salarios de funcionarios y prevé activar "cuanto antes" la comisión del derecho civil

PSPV y Compromís ven "falta de ambición" y exigen hablar de memoria y no de "concordia", mientras Vox insta a cumplir con el personal

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha recalcado que no se reduce "ni un euro" en el proyecto de presupuestos de 2026 para atender a las víctimas del delito, "especialmente a las mujeres", y ha pedido a los partidos no "hacer demagogia y politiqueo" con la violencia machista ni "utilizar" a las víctimas. Además, ha insistido en su compromiso de mejorar las condiciones de los funcionarios y ha destacado un aumento de 100.000 euros para apertura de fosas y exhumaciones.

Así lo ha trasladado este miércoles por la tarde en su comparecencia en la comisión de Presupuestos de Les Corts para presentar los números de su departamento. Las cuentas de la Conselleria ascienden a 612,9 millones, un 5,6% más que el año pasado, y destinan más de la mitad a gastos de personal.

Martínez, que ha comenzado condenando el asesinato machista a una mujer en Callosa de Segura, ha explicado que el presupuesto es "continuista", condicionado a la infrafinanciación, y mantiene como objetivos digitalizar y "dignificar" la justicia, proteger a víctimas, promover el autogobierno y "nuestras señas de identidad", fomentar la "concordia" en materia de memoria histórica e impulsar la transparencia y participación.

Entre las partidas que aumentan, ha señalado que el programa de procesos electorales se incrementa casi un 200%, hasta 5,3 millones, debido a las licitaciones de cara a los comicios de 2027.

Como balance, ha explicado que desde la dana se puso en marcha el desarrollo de una plataforma digital en la nube para almacenar archivos judiciales, ya que afectó a 18 archivos públicos. También se prevé instalar sistemas de bombeo en los sótanos de 26 sedes judiciales para prevenir inundaciones.

CARGA CONTRA LA LEY BOLAÑOS

Respecto a la Ley estatal 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Martínez ha recordado que condicionó los presupuestos de 2025 y ha asegurado que el Consell ya ha "hecho los deberes" para su implantación, aunque se ha quejado de que el Gobierno no destine recursos para ello.

Por programas, el de atención a víctimas del delito y acceso a la justicia se incrementa un 7,3% hasta 82,18 millones. Se destinan 58,9 millones a la asistencia jurídica gratuita, con una subida de 2,6 millones para dar respuesta al aumento de la litigiosidad derivada de las reclamaciones como consecuencia de la dana.

Según ha expuesto, la Generalitat se está adaptando a la exigencia de la nueva ley estatal de acudir a los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) con carácter previo a la vía judicial en ciertos asuntos civiles y mercantiles. Por eso, ha indicado, se replantearán los programas Mediaprop y Justiprop: durante 2026 convivirán y en 2027 se unificarán en "un único servicio de justicia de proximidad".

SALARIOS Y SEDES JUDICIALES

En administración de justicia, el presupuesto asciende a 503 millones (+4,6%) y se mantiene el objetivo de mejorar las condiciones del personal. "No cejaré en el empeño de mejorar y regularizar las retribuciones y las condiciones laborales, apostando por un empleo público estable y de calidad", ha subrayado la consellera, que ha sacado pecho de haber actualizado un complemento que llevaba pendiente "diez años" y de haber creado 200 plazas estructurales en juzgados.

Las cuentas de 2026 reservan 95 millones para inversiones, con la previsión de dar "el impulso final" a la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante o al nuevo Palacio de Justicia de Sagunt, así como de acabar después de verano la rehabilitación del edificio del TSJCV en València.

Se destinan 2,6 millones para adquirir terrenos donde ubicar el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva, "tras negarse el Ayuntamiento a ceder suelo de titularidad pública que reuniera los requisitos técnicos", ha reprochado Martínez al gobierno local que dirige el socialista Roger Cerdà. Ha explicado que este mismo miércoles ha recibido otra respuesta negativa del consistorio a su último ofrecimiento para esta infraestructura, al tiempo que ha reiterado su negativa a que se ubique en el Convento de Santa Clara porque a su juicio no reúne las condiciones.

Paralelamente, hay una inversión de 5,1 millones para la transformación y modernización de la justicia, algo que la consellera ha ligado con que la Comunitat Valenciana se sitúe "en los primeros puestos en materia de digitalización" judicial.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

El presupuesto de transparencia y participación asciende a 7,8 millones, Son unas competencias que Martínez asumió a finales de 2025, con la remodelación del Consell, y de las que se ha mostrado "especialmente satisfecha".

Hay una destacada subida del 80,9% para el Consejo Valenciano de Transparencia, hasta 756.000 euros, tras la reciente toma de posesión de sus tres miembros. Además, se pretende mejorar "aún más" los portales GVA Oberta y Dades Obertes, dotados con 131.000 euros, y se destinan 691.00 euros a la Oficina de Control de Conflictos de Interés.

"CONCORDIA" Y AUTOGOBIERNO

Para el impulso de la "concordia" y el fomento del autogobierno se reservan 3,4 millones. La línea para acciones de apertura de fosas y exhumaciones se incrementa en 100.000 euros para fomentarlas por iniciativa de ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones.

También se mantienen las dotaciones para la investigación y estudio en materia de identificación de víctimas con Fisabio y la Universitat de València, dotadas con medio millón y 150.000 euros, respectivamente.

Otros 685.000 euros van para a subvencionar actuaciones en materia de defensa y promoción del autogobierno, donde según Martínez se enmarca "la reivindicación del pleno ejercicio de la Generalitat sobre la conservación, el desarrollo y la modificación del derecho foral civil valenciano". Por otro lado, se destinan 400.000 euros para la rehabilitación de la sede social de Lo Rat Penat.

GRUPOS

Entre los grupos, Ernest Blanch (PSPV) ha criticado que es un presupuesto "sin ambición", con "80 millones menos" para infraestructuras que en 2023, y que las víctimas de violencia de género "continúan esperando la oficina especializada de denuncia y asistencia". "Han convertido la palabra concordia en una coartada para rebajar la ambición, cambiar el relato y no ejecutar lo que toca", ha reprochado.

Jesús Pla (Compromís) ha señalado que "si no son los presupuestos de Vox, se le parecen mucho", y ha acusado al PP de "comprar ideológicamente este marco de la concordia, un eufemismo para no decir políticas de memoria". Ha denunciado que se den más subvenciones directas a entidades como Lo Rat Penat que "a todas las universidades juntas", así como que se "castigue" a Juristes Valencians en estas partidas.

Por parte de Vox, su síndic, José Mª Llanos, considera que son unos presupuestos "serios" y "adecuados" que su grupo "puede apoyar". No obstante, ha echado en falta "la atención merecida a los recursos personales" para los funcionarios y ha lamentado que no cumpla con "los compromisos" de dedicar a ello cinco millones, que "se han quedado en un millón y medio".

En sus réplicas, Martínez ha explicado que la próxima semana tendrá una reunión con la Conselleria de Hacienda y a la siguiente con los sindicatos de justicia para abordar la mejora de retribuciones. "Espero darles avances en cuanto a mejoras económicas, pero no puedo dar importes", ha dicho.

La consellera, que ha rechazado que se haya recortado en infraestructuras, ha explicado que se están terminando de escoger los miembros de la comisión asesora de derecho civil para "ponerla en marcha cuanto antes y, a partir de ahí, "decidir la vía más factible" para su recuperación.