Más de 11.800 visitantes viajan al pasado recreado en el campamento de Jaume I de València

Recreación del campamento de Jaume I en València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11.804 personas han visitado la recreación histórica del campamento de Jaume I, una actividad organizada en el Parc Central de València con motivo de los actos del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y el 750 aniversario del fallecimiento del Conqueridor.

De acuerdo a los datos facilitados por el Ayuntamiento, el sábado el número de asistentes alcanzó los 6.376 y este domingo ha llegado a los 5.428 personas. Por el campamento han pasado 5.028 personas y 400 han acudido a la exhibición caballería.

Caballeros, peones, ballesteros, nobles, escribanos y miembros de las órdenes militares han vuelto este fin de semana a ocupar València 750 años después de la mano de esta actividad.

'Un campamento de historia viva' es una propuesta de recreación histórica y arqueología experimental organizada por el Ayuntamiento de València con la colaboración de la Diputació de València.

La iniciativa va más allá de la imagen habitual de la Edad Media asociada exclusivamente a castillos y batallas. El campamento permite descubrir también cómo se organizaba la vida cotidiana, qué papel desempeñaban las mujeres, cómo funcionaban la Casa y la corte de Aragón, cómo se validaban los documentos o de qué manera se financiaba la expansión de la Corona.

De esta manera, la historia de la Corona de Aragón, la conquista de València, la construcción del poder real y la vida cotidiana del siglo XIII "podrán contemplarse no solo a través de explicaciones, sino mediante la recreación de los espacios, objetos y prácticas que formaban parte de aquella sociedad".

El resultado es un espacio de divulgación histórica en el que la investigación académica, la reconstrucción material y la participación de especialistas y recreadores permitirán al público acercarse al siglo XIII y al mundo de Jaume I desde una perspectiva "rigurosa, didáctica y experiencial".

El programa se ha articulado en cuatro grandes bloques: la expansión de la Corona de Aragón y la conquista; Jaume I, su casa y su corte; los espacios de poder; y la sociedad del siglo XIII.