Más de 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad durante el eclipse en Valencia

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.070 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad en las horas previas y posteriores al eclipse solar del próximo 12 de agosto en la provincia de Valencia, a los que se sumarán 400 efectivos de la Guardia Civil que, entre otros cometidos, controlarán carreteras y accesos a los espacios habilitados

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha mantenido reuniones, a través de las juntas locales de seguridad, con los ayuntamientos de la provincia que cuentan con puntos oficiales de observación del eclipse solar, según ha informado la Subdelefación en un comunicado.

Durante las últimas semanas Rodríguez Jurado se ha desplazado a los ayuntamientos de Puçol, València, Utiel y Macastre, y este viernes ha tenido un encuentro telemático con Aras de los Olmos, "para trabajar en la coordinación de los dispositivos, tanto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como autonómicos y locales, de protección civil y de prevención de incendios, así como servicios de salud, para que el evento del 12 de agosto se pueda disfrutar con seguridad".

La provincia de Valencia es uno de los lugares privilegiados para observar el fenómeno astronómico, por ello se ha puesto en marcha un dispositivo especial que estará integrado por cerca de 1.500 agentes --1.070 efectivos de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil-- y garantizará la seguridad durante la jornada.

Para el día del eclipse se espera un gran movimiento de personas hacia los puntos de observación, lo que conllevará un importante despliegue de efectivos por parte de la Dirección General de Tráfico. En este sentido, el subdelegado José Rodríguez ha apelado a la ciudadanía para que "planifique sus desplazamientos con anterioridad y evite trayectos innecesarios".

El subdelegado ha querido remarcar durante las Juntas celebradas en los últimos días que "nos encontramos en riesgo extremo por calor e incendios, por lo que se ha decretado el nivel 3 de emergencia y se deben establecer medidas especiales de precaución, evitando en lo posible los riesgos por los desplazamientos para observar el eclipse en zonas forestales".

Rodríguez Jurado ha pedido responsabilidad a la ciudadanía, ha aconsejado informarse por canales oficiales de información como la web trioeclipses.es y ha hecho hincapié en consejos de salud como "el uso de gafas especiales y homologadas, hidratarse bien y, en caso de emergencia, recurrir al 112, a Fuerzas y Cuerpos seguridad del Estado o a los recursos municipales".

WEB Y VISOR MÓVIL

El Gobierno de España ha puesto en marcha la web www.trioeclipses.es , un portal que ofrece información útil para la ciudadanía, los medios de comunicación, la comunidad científica y los organismos colaboradores.

Además, se dispone de un visor móvil que permite conocer la posición exacta del Sol y localizar el lugar ideal para observar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 sin obstáculos. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del Instituto Geográfico Nacional, ofrece en la web www.eclipses.ign.es , un visualizador con la franja horaria completa en la que se podrá ver el eclipse.