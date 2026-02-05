Más de 150.000 niños en la Comunitat viven en hogares en situación de pobreza severa, según Save the Children

Archivo - Save the Children alerta de que más de 150.000 niños viven en hogares en situación de pobreza severa - SAVE THE CHILDREN - Archivo

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 152.613 niños y niñas en la Comunitat Valenciana viven en hogares que se encuentran en una situación de pobreza severa, es decir, cuya renta disponible es inferior al 40% de la renta mediana. Así lo revela el análisis que ha hecho Save the Children a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hoy, que ofrece datos oficiales sobre cómo viven las familias en España.

Estas cifras suponen que un 13,8% de los hogares con hijos e hijas a cargo está en esta situación, más de un punto superior a la media estatal (12,5%). Por su parte, la tasa de pobreza severa de los hogares sin niños se sitúa en el 9,7%.

En concreto, las familias monomarentales de la Comunitat Valenciana siguen siendo el tipo de hogar más afectado: una de cada cuatro (25,2%) se encuentra en situación de pobreza severa. En este caso, el aumento con respecto al año pasado ha sido de cinco puntos (20%). Por otra parte, el riesgo de pobreza o exclusión social infantil presenta un ligero aumento con respecto a los datos del año anterior, pasando del 38,4% al 39,3%.

En lo referente a la población en general, esta tasa alcanza el 30,7%, lo que vuelve a dejar a los niños y niñas de la Comunitat Valenciana como uno de los colectivos más vulnerables. Lo que supone que 347.217 niños y niñas se encuentran en esta situación.

MEDIDAS CONTRA LA POBREZA INFANTIL El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha señalado que aunque hay "un ligero descenso" del riesgo de pobreza y exclusión social infantil en la Comunitat Valenciana "preocupa que haya aumentado la pobreza severa de hogares con hijos a cargo". Por ello, ve "imprescindible" seguir dando "una respuesta contundente" a esta situación para que "la pobreza deje de tener cara de niño o niña", afirma .

Para combatir la pobreza infantil la organización pone el foco en la mejora en marcha de la Renta Valenciana de Inclusión, y pide que se asegure un complemento por hijo e hija a cargo y se prioricen a las familias monomarentales y numerosas. También aboga por reforzar las cuantías percibidas por las familias con hijos e hijas a cargo que se encuentren en situación de pobreza severa y eliminar barreras de acceso.

Además, Save the Children plantea ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios, impagos u otras situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión social. Para la organización es también "fundamental" garantizar que en la política de becas y ayudas al estudio primen los criterios de equidad, asegurando la cobertura de todos los niños que se encuentran en situación de pobreza.

"La emergencia ocasionada por la dana nos está demostrando que hace falta seguir priorizando a los niños y niñas en la respuesta, para que estos números no acaben siendo a futuro todavía más preocupantes", afirma Hernández.

A nivel estatal, Save the Children pide desarrollar dos medidas clave para paliar la pobreza infantil y reforzar la protección social de los hogares con hijos: implementar una prestación para la crianza accesible a todas las familias, articulada a través de deducciones reembolsables en el IRPF y aumentar las cuantías del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), con especial atención a los mayores de 6 años, además de desarrollar estrategias de difusión y mejorar en los mecanismos de acceso.