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VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 agentes de la Guardia Civil garantizarán la seguridad y el normal desarrollo del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los efectivos que participan en el dispositivo de este año estarán distribuidos por el circuito y en la localidad valenciana de Cheste con tareas de orden público, seguridad ciudadana y antiterrorista. El operativo está en marcha hasta el próximo día 29 de noviembre.

También se contará con todos los medios humanos disponibles, tanto de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, quienes coordinarán la regulación y vigilancia de la circulación en el área de influencia del circuito.

Además, se contará con dos drones con cámara, que permitirán la transmisión de imágenes al Centro de Gestión de Tráfico para colaborar en las tareas de regulación y vigilancia en las carreteras que llevan al circuito.

Las medidas de regulación afectarán principalmente a las carreteras A-3, CV-35, A-7, CV-370 y CV-50. El dispositivo de la Dirección General de Tráfico prevé varios itinerarios de acceso, así como diversas rutas en función del tipo de usuarios.

De acuerdo con los antecedentes registrados en operaciones especiales anteriores, se prevé una mayor concentración de desplazamientos en la A-3 (Madrid-Valencia), en la AP-7 entre el límite de Tarragona y Valencia, así como en los tramos de la A-7 y la AP-7 comprendidos entre València y Alzira.

Para que todo se desarrolle con normalidad, la Delegación del Gobierno recomienda "respetar tanto las normas de circulación como las indicaciones de los Agentes de Tráfico y las del personal encargado de ordenar los estacionamientos". Así mismo, se recomienda a los aficionados que se informen de la situación de las carreteras y de los accesos al circuito en las webs oficiales.